Jandarma pilotu, Sikorsky S-70'i ters döndürdü

Jandarma Genel Komutanlığı'nın bugün resmi Twitter hesabından yaptğı paylaşımda, Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün tarafından kullanılan Sikorsky S-70 tipi helikopterin ters dönme hareketi yaptığı anın fotoğrafı yer aldı.

Fotoğrafın üzerinde ise helikopter gibi ters yazılarla yazılan 'Zoru başarırız, imkânsız zaman alır" ifadesine yer verildi.

​DHA'nın haberine göre, fotoğrafın hikâyesi şöyle:

ABD'Lİ MÜHENDİSLERLE TÜRK PİLOTLARININ İDDİALAŞMASI

1990 yılında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren Sikorsky S-70 tipi helikopterlerin teslimatı sırasında ABD'li Sikorsky firmasının mühendisleri, helikopterin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunuyor. TSK'ya gelen helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Türk pilotlar ise Sikorsky S-70'in ters dönme hareketini yapabileceğini söylüyor.

Konu, helikopter modelini çizen ABD'li mühendislerle Türk pilotlar arasında iddialaşmaya kadar gidiyor. Ardından, üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5347 kilogram olan Sikorsky S-70 ile ters dönme hareketini yapıyor.