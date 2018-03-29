İlber Ortaylı: Ankara soysuz bir kent değil, 1957'lerdeki saçma sapan imar hareketlerinin kalıntıları silinmeli

Etimesgut Belediyesi'nce, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Tarihte Etimesgut' konulu sempozyumda konuşan Ortaylı, şehirleşmeyle silüeti zaman içinde değişen Ankara'nın kent merkezinin de yer değiştirdiğini belirtti.
Ortaylı, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin bir bölümünün de Etimesgut ilçesi sınırları içinde olduğunu öğrendiğini dile getirerek, "Yeşil alan olarak bu hatıranın korunması gerektiğini" söyledi.
'BELEDİYEYE AĞIR GÖREVLER DÜŞÜYOR'
Ankara'nın, tarihin en eski ve önemli şehirlerinden olduğuna dikkati çeken Ortaylı, şöyle devam etti:
Ortaylı, Ankara'yla ilgili anılarını paylaşırken, Anadolu'nun zenginliğinin ve geleceğinin Ankara ve civarındaki şehirlerin yapısının korunmasına bağlı olduğunu ifade etti.
'O CADDENİN DERHAL TEMİZLENMESİ LAZIM'
"Ankara sadece Ankara değildir, sadece başkent olduğu için önemli bir yer değildir. Bazı tarihi taşlar bize gösterir. Roma hamamı dediğimiz askerlerin ve halkın kullanımına açık, büyük hıfzıssıhha tesislerinin Roma'daki ve civarındaki birkaç yerden sonra en güzel örneklerinden iki tanesi Ankara'dadır. Bunlardan birisi Çankırı hamamlarıdır. Derhal o caddenin temizlenmesi, etrafının istimlak edilmesi ve Roma Kültür Merkezi açılması lazım. Dünya tarihi için çok önemli bir şey. Hacı Bayram ile arasının kazılması gerekiyor. Hamamın içini gezdiğiniz zaman görüyorsunuz ki Ankara hep önemlidir. Polonyalısı, İngiliz'i burada yaşamışlar. Buranın başkent olması tesadüf değil."
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