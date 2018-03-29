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    İlber Ortaylı

    İlber Ortaylı: Ankara soysuz bir kent değil, 1957'lerdeki saçma sapan imar hareketlerinin kalıntıları silinmeli

    © AA/ Mustafa Güngör
    Türkiye
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    Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara'nın geçmişte Bizans ve Osmanlı imparatorlukları'nda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti için de önemli kentlerden biri olduğunu belirterek, "Tarihi yapılara ve mekanlara sahip çıkılmalı, Ankara Kalesi'nin etrafı temizlenmelidir. 1957'lerdeki saçma sapan imar hareketlerinin kalıntıları silinmelidir" dedi.

    Etimesgut Belediyesi'nce, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Tarihte Etimesgut' konulu sempozyumda konuşan Ortaylı, şehirleşmeyle silüeti zaman içinde değişen Ankara'nın kent merkezinin de yer değiştirdiğini belirtti.

    Prof. Dr. İlber Ortaylı
    © AA/ Sefa Karacan
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    Ankara'nın tarihi hakkında bilgiler veren ve kentteki tarihi yapılar ile mekanlara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Ortaylı, "Ankara Kalesi'nin etrafı temizlenmelidir. 1957'lerdeki saçma sapan imar hareketlerinin kalıntıları silinmelidir" diye konuştu.

    Ortaylı, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin bir bölümünün de Etimesgut ilçesi sınırları içinde olduğunu öğrendiğini dile getirerek, "Yeşil alan olarak bu hatıranın korunması gerektiğini" söyledi.

    'BELEDİYEYE AĞIR GÖREVLER DÜŞÜYOR'

    Ankara'nın, tarihin en eski ve önemli şehirlerinden olduğuna dikkati çeken Ortaylı, şöyle devam etti:

    Prof. Dr. İlber Ortaylı
    © AA/
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    "Ankara soysuz bir kent değildir. Bizans için önemlidir. Osmanlı vilayetleri içinde en önemlilerindendir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Başkentin hayatiyetini kazanması lazım. Konumundaki hataların düzelmesi lazım. Zannediyorsam şehir, bu tarafa doğru büyüdükçe bu hatalar daha kolay düzelecek ve daha hoş bir başkent ortaya çıkabilecek. Bu belediyeye ne kadar ağır görevlerin düştüğü ortadadır."

    Ortaylı, Ankara'yla ilgili anılarını paylaşırken, Anadolu'nun zenginliğinin ve geleceğinin Ankara ve civarındaki şehirlerin yapısının korunmasına bağlı olduğunu ifade etti.

    'O CADDENİN DERHAL TEMİZLENMESİ LAZIM'

    Prof. Dr. İlber Ortaylı, ABD ve İngiltere’nin komünizm hakkındaki tutumlarına rağmen ‘dizginlenemeyen Nazi Almanyası’ karşısında SSCB ile anlaşmak zorunda kaldığını ifade etti.
    © AA/
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    Başkentte birçok tarihi öneme sahip abide eser bulunduğuna işaret eden Ortaylı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi binasının da Türk gencinin Latince, Hititçe, Yunanca öğrenmesi, Anadolu'nun tetkiklerini yapabilmesi amacıyla kurulduğunu anlattı. Prof. Dr. Ortaylı, şunları kaydetti:

    "Ankara sadece Ankara değildir, sadece başkent olduğu için önemli bir yer değildir. Bazı tarihi taşlar bize gösterir. Roma hamamı dediğimiz askerlerin ve halkın kullanımına açık, büyük hıfzıssıhha tesislerinin Roma'daki ve civarındaki birkaç yerden sonra en güzel örneklerinden iki tanesi Ankara'dadır. Bunlardan birisi Çankırı hamamlarıdır. Derhal o caddenin temizlenmesi, etrafının istimlak edilmesi ve Roma Kültür Merkezi açılması lazım. Dünya tarihi için çok önemli bir şey. Hacı Bayram ile arasının kazılması gerekiyor. Hamamın içini gezdiğiniz zaman görüyorsunuz ki Ankara hep önemlidir. Polonyalısı, İngiliz'i burada yaşamışlar. Buranın başkent olması tesadüf değil."

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    Etiketler:
    İlber Ortaylı, Bizans İmparatorluğu, Anadolu, Roma, Çankırı, Osmanlı, Etimesgut, Ankara
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