Türkiye-Rusya Dostluk Grubu Başkanı Berber'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Recai Berber, Rusya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınladı.

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Recai Berber, Twitter hesabından Rusya'daki AVM yangınına ilişkin paylaşımda bulundu.

Berber, "Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak Rusya'nın Kemerovo şehrindeki bir AVM'de çıkan yangında yaşamını yitirenler için Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov nezdinde dost Rus halkına, milletim adına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak Rusya'nın Kemerovo şehrindeki bir AVM'de çıkan yangında yaşamını yitirenler için Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov nezdinde dost Rus halkına, milletim adına sabır ve başsağlığı diliyorum.@sputnik_TR — Recai Berber (@mvrecaiberber) March 29, 2018

​Rusya'nın Kemerovo şehrinde bulunan 'Zimnyaya Vişnya' adlı alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında en az 64 kişi hayatını kaybetmişti.