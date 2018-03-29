MİT'ten FETÖ'nün Balkan yapılanmasına operasyon: Üst düzey 6 kişi Türkiye'ye getirildi

AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.
Habere göre, operasyonla ele geçirilen 6 FETÖ/PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi.
Güvenlik birimleri, Özkan'ın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları Pensilvanya'ya aktardığını tespit etmişti.
KOSOVA GENÇLİK YAPILANMASINDAN SORUMLU
MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Günakan, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olarak bilinen elebaştı.
Diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin Balkanlar'daki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu bildirildi.
Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine Fethullah Gülen tarafından plaket verildiği kaydedildi.
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