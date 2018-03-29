MİT'ten FETÖ'nün Balkan yapılanmasına operasyon: Üst düzey 6 kişi Türkiye'ye getirildi

AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

© AP Photo/ Selahattin Sevi FETÖ'nün örgütlenme şeması hazırlandı

Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahısların, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirilerek adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

Habere göre, operasyonla ele geçirilen 6 FETÖ/PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi.

Güvenlik birimleri, Özkan'ın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları Pensilvanya'ya aktardığını tespit etmişti.

KOSOVA GENÇLİK YAPILANMASINDAN SORUMLU

Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadı.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Günakan, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olarak bilinen elebaştı.

Diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin Balkanlar'daki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu bildirildi.

Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine Fethullah Gülen tarafından plaket verildiği kaydedildi.