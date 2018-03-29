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    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman

    CHP'den kadın tiyatrocuları sahneye çıkarmayan Meclis Başkanı Kahraman'a tepki

    © AA/
    Türkiye
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    TBMM'deki tiyatro etkinliğinde kadın oyuncuların sahneye çıkmasını engellediği belirtilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a CHP'li kadın vekillerden sert tepki geldi. CHP'li Yedekçi, Kahraman'ın derhal görevden alınması gerektiğini söylerken, CHP'li Yüceer de "Kadınlardan rahatsızlık duymanızın gerekçesi nedir?" diye sordu.

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman
    © AA/
    İsmail Kahraman TBMM logosundan Atatürk'ün sözünü çıkardı
    TBMM'de düzenlenen Meclis Sohbetleri kapsamındaki 18 Mart Çanakkale anmasında sergilenen oyuna bir saat kala kadın tiyatro sanatçıları sahneye çıkarılmadı. Erkek oyuncuların sahnede oyunu sergiledikleri sırada izleyicilerin arkasındaki merdivenlerde bekletilen kadın oyunculardan sadece şiir okumaları istendi.

    Üç gün boyunca gösterim için prova yapan oyuncuları isyan ettiren kararı TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın verdiği ileri sürüldü.

    Diken'in aktardığı habere göre, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kahraman'ın yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

    'KADINLARDAN RAHATSIZLIK DUYMANIZIN GEREKÇESİ NEDİR?'

    • Çanakkale Savaşı'nda Mücahide Hatice Hanım'ın, Nezahat Onbaşı'nın, Zeynep Mido Çavuş'un Mehmetçikle omuz omuza çarpıştığı tarih kaynaklarında yer almaktadır. Çanakkale Savaşı'nı konu alan bir oyunda kadının yok sayılmasının gerekçesi nedir?
    • 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığınız mesajda Çanakkale Zaferi'nin mimarı Atatürk'ü anmadığınız gerçeğinden hareketle, iddia edildiği üzere sahnedeki Atatürk büstü ve fotoğrafları da sizin talimatınızla mı kaldırılmıştır?
    • Kadınlardan rahatsızlık duymanızın gerekçesi nedir?

    NAZLIAKA: İSTİFAYA DAVET EDİYORUM

    Kahraman'ı istifaya davet eden Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, "Sayın Kahraman, sanata ve sanatçıya dokunan, kadına düşman olup toplumsal alandan çekmeye çalışan herkes yanar. Bilin ki her gün artan şiddetin, ayrımcılığın, kadını yok saymanın bir sorumlusu da bizzat sizsiniz. Sizi istifaya davet ediyorum" dedi.

    YEDEKÇİ: DERHAL GÖREVDEN ALINMALI

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman
    © AA/ Raşit Aydoğan
    TBMM Başkanlığı, Kahraman'ın cevabını haber yapan siteleri engelletti
    CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi de şunları söyledi:

    "İsmail Kahraman, gerek laikliğe karşı söylediği sözler nedeniyle, gerekse Cumhuriyet ve onun temel ilkelerine karşı takındığı tutum sebebiyle ve en son dün akşam tiyatro etkinliğinde kadın tiyatrocuları sahneye çıkarmamak ve Büyük Önderimiz Atatürk'ün görselinin gösterilmesine izin vermemek gibi eylemleri nedeniyle derhal görevden alınmalıdır. Ve anayasamıza göre yargılanmalıdır."

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    Etiketler:
    CHP, TBMM, Candan Yüceer, Gülay Yedekçi, Aylin Nazlıaka, İsmail Kahraman, Türkiye
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