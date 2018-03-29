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    Mardin-Süryani-kilise

    Torba yasa kabul edildi: Süryani ibadethaneleri sahiplerine devredilecek

    © AFP 2018/ Ozan Köse
    Türkiye
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    Süryani cemaatine ait olan ve Hazine'ye devri gerçekleşen ibadethane ve mezarlıkların iadesi yönünde yapılan yasal düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı onaylamasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü iade için süreci başlatacak.

    Agos'tan Uygar Gültekin'in haberine göre, Mardin Midyat ve çevre köylerinde bulunan Süryani ibadethaneleri ve kiliselere bağlı mülkler, yıllarca köy muhtarlıklarına bağlı tüzel kişilikler adına tescilliydi. Büyükşehir belediyeleriyle ilgili yapılan yasal düzenlemeyle beraber köylerin tüzel kişilikleri kaldırıldığı için ibadethane ve mülkler Mardin Valiliği tarafından tasfiye edildi ve yeniden paylaştırıldı. Süryanilere ait ibadethane ve mezarlıklar Diyanet İşleri Başkanlığı'na, kiliselere ait mülkler ise Hazine'ye devredildi.

    Mardin-Süryani-kilise
    © AFP 2018/ Ozan Köse
    Mor Gabriel, Süryani cemaatine iade ediliyor
    Kiliselerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kamuoyunda tepkilere neden olunca sürece hükümet dahil oldu ve Valilik devir işlemlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yaptı. Ancak ibadethane dışındaki mülklerin Hazine'ye devredilmesinden geri adım atılmadı.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde devri yapılan ibadethaneler ve mezarlıkların Süryani Vakıfları'na iadesi için yapılan çalışmaların sonrasında yasal düzenleme yapıldı. Torba Kanun'la içine eklenerek Meclis gündemine getirilen yasal değişiklikle, Vakfılar Genel Müdürlüğü'ne devri yapılan ibadethanelerin yeniden Süryani Vakıfları'na devredilmesinin önü açıldı.

    Vakıflar Kanunu'na eklenen geçici bir maddeyle Vakıflar Genel Meclisi'nin kararıyla ibadethanelerin ilgili vakıflara devredilmesi sağlanacak.

    İADESİ ÖNGÖRÜLEN YERLERİN SAYISI 56'YA ÇIKARTILDI

    CHP heyeti Mardin'de Süryani cemaati ile görüştü
    © Fotoğraf: CHP Basın Servisi
    CHP Mardin'de: Süryanilere ait varlıkların Diyanet'e devri Lozan'a aykırı
    Yasal düzenleme TBMM'ye geldiğinde 30 ibadethane ve mezarlığın iadesi öngörülüyordu. Hükümetle Süryani Vakıfları arasında yapılan görüşmelerden sonra iadesi öngörülen yerlerin sayısı 56'ya çıkartıldı.

    Yasal düzenlemenin görüşmeleri sırasında Maliye Bakanı Naci Ağbal, iadesi öngörülen yerlerin kilise manastır ve mezarlık olduğunu, Hazine'ye devri yapılan gelir getirici arazilerin kapsam dışında bırakıldığını söyledi.

    Meclis'te kabul edilen torba yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından konu Vakıflar Genel Meclisi'nde görüşülecek. Süryani Vakıfları'nın başvuruları doğrultusunda 56 ibadethane ve mezarlık Süryani Vakıfları'na devredilecek. Devir kararının ardından tapular, vakfılar adına tescillenecek.

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    Etiketler:
    Torba yasa, Süryani Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Naci Ağbal, Recep Tayyip Erdoğan, Midyat, Mardin, Türkiye
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