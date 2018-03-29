Türkiye sınırını geçen Yunan askerlerin tutukluluğuna itiraza ikinci ret

Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis için avukatlarının Sulh Ceza Hâkimliği'ne yaptığı itiraz, ikinci kez kabul edilmedi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 25 yaşındaki teğmen Angelos Mitretodis ile 29 yaşındaki astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart'ta, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, Yunan askerlerinin tutukluluğunun kaldırılması geçen 5 Mart tarihinde itirazda bulundu ancak kabul edilmedi.

Edirne 2. Sulh Ceza Hâkimliği, en geç 30 günde bir yapılan 'tutukluk gözden geçirme' duruşmasında da Yunan askerlerin Türkiye'de ikametlerinin bulunmaması ve kaçma şüpheleri nedeniyle önceki gün tutululuk halinin devamına karar vermişti.

Yunan askerlerin avukatları dün bu karara da itiraz ederek askerlerin tahliyesini talep etti. Sulh Ceza Hâkimliği avukatların ikinci itirazını da kabul etmeyerek Yunan askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.