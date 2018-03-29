Türkiye sınırını geçen Yunan askerlerin tutukluluğuna itiraza ikinci ret

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, Yunan askerlerinin tutukluluğunun kaldırılması geçen 5 Mart tarihinde itirazda bulundu ancak kabul edilmedi.
Edirne 2. Sulh Ceza Hâkimliği, en geç 30 günde bir yapılan 'tutukluk gözden geçirme' duruşmasında da Yunan askerlerin Türkiye'de ikametlerinin bulunmaması ve kaçma şüpheleri nedeniyle önceki gün tutululuk halinin devamına karar vermişti.
Yunan askerlerin avukatları dün bu karara da itiraz ederek askerlerin tahliyesini talep etti. Sulh Ceza Hâkimliği avukatların ikinci itirazını da kabul etmeyerek Yunan askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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