CHP’li Altay'dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açan Erdoğan'a: Yetmez ama evet, ceza davası açsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na 250 bin liralık tazminat davası açmasını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Yetmez ama evet” dedi. Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tazminat değil ceza davası açmasını isteyerek, “Mahkeme salonlarında hesaplaşmak için ceza davası daha doğru olur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçen Salı günü partisinin grup toplantısında, FETÖ”nün bir numaralı siyasi ayağının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarından Hüseyin Aydın, CHP Liderine 250 bin liralık dava açıldığını duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da TBMM’de gazetecilerin soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davasını değerlendirdi. “Yetmez ama evet” diyen Altay, şöyle konuştu:

'BU HESAPLAŞMA ANCAK CEZA DAVASINDA GÖRÜLÜR'

“Niye yetmez? Bu konularda mahkeme salonlarında hesaplaşmak için bir ceza davası daha doğru olandır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’na ‘diktatör’ dedim diye Cumhurbaşkanı bana ceza davası açmış. Şimdi diktatörlük kötü FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı iyiyse ben onu bilmem. Tayyip Erdoğan’dan genel başkanımız hakkında ceza davası açmasını bekliyorum. Çünkü bu hesaplaşma anca orada görülür. Genel Başkan gidip şimdi ‘efendim bana para davası açmış ama aslında bak şunlar şunlar var’ diyemez. Açsın bir ceza davası. Tayyip Erdoğan FETÖ ile ilgili illiyedini, ilişkisini bir hakaret saymıyorsa ben onu bilmem. Eğer FETÖ ile ilişkiyi aidiyeti hakaret sayıyorsa, kabul etmiyorsa Tayyip Erdoğan’ın sayın Genel Başkanımız hakkında bir ceza davası açması lazım ve mahkemede hesaplaşmaları lazım. Genel Başkanımız niye bunu söylediğine yönelik belgeleri ortaya koyar, Tayyip Erdoğan da bunun böyle olmadığına yönelik eğer elinde bir belge varsa koyabilirse koyar. Yüce Adalet de bir karar verir.”