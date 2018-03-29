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    TBMM

    Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge, AK Parti oylarıyla reddedildi

    © AA/ Murat Kaynak
    Türkiye
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    CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, binlerce kişinin mağdur edildiği Çiftlik Bank olayının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırılması için verdiği önergenin AK Parti milletvekilllerinin oylarıyla reddedildiğini söyledi.

    Yaklaşık 80 bin kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank vurgununun Meclis’te incelenmesine dair önergenin reddedilmesine kişisel Twitter hesabından tepki gösteren Aydın, "AKP tosuna sahip çıktı, verdiğim önergeyi ret etti. Ortak mısınız birader???” ifadelerini kullandı.

    ​Çiftlik Bank’ın SPK raporlarından yer alan Kıbrıs bağlantılarını Başbakan Binali Yıldırım’a verdiği soru önergesiyle TBMM’ye taşıyan Aydın, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltmişti:

    • 5411 Sayı Bankacılık Kanunu’nda bankacılık faaliyetleri için yerine getirilmesi gereken mevzuat ayrıntılı bir şekilde sıralanmıştır. Buna rağmen bankacılık faaliyetiyle hiçbir ilgisi olmayan şirketin (Çiftlik Bank) –mecazi de olsa- banka sıfatını taşımasına nasıl izin verilmiştir? Söz konusu şirket ‘Banka’ sıfatını taşıyarak, faaliyetlerinin devlet garantisinde olduğu şeklinde bir algı oluşturmuştur. SPK raporlarına rağmen bunun neden önüne geçilememiştir?

    'PARA AKIŞI NEDEN TESPİT EDİLEMEMİŞTİR?'

    • SPK raporlarında, toplanan paraların bir kısmının yatırıldığı ‘Kıbrıs Bankaları’ ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kastedilmektedir. KKTC’ye yapılan havale yurt içi işlem olarak tanımlanmıştır? Eğer havale yurt içi işlem gördüyse Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) neden zamanında soruşturma yapmamıştır? Para akışı neden tespit edilememiştir?
    • Şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın şirketin merkezinin KKTC’ye kurduğu söylenmektedir. Aydın KKTC Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesi’nden izin almış mıdır? KKTC makamlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş midir? KKTC vatandaşlığı taşıyan ortakları var mıdır? Bu konuların aydınlanması için KKTC hükümetiyle bir çalışmanız var mıdır?

    'ARKASINDA BAŞKA İSİMLER BULUNMAKTA MIDIR?'

    • RTÜK mevzuatında radyo ve televizyon yayınlarında yer alacak reklamların içeriği ve niteliği açıkça belirtilmektedir. Buradaki esas kriter tüketici haklarıdır. Söz konusu şirket hakkında çok sayıda şaibe varken RTÜK Çiftlik Bank’ın reklamlarına nasıl izin vermiştir? Şirketin sahibi olarak bilinen Mehmet Aydın hakkında çok sayıda iddia var iken, bu kişiye yurtdışı çıkış izni verilmiştir? Yurtdışına kaçışı neden engellenememiştir? Şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın mal varlıkları ne kadar tutarındadır? El konulan mal varlıkları borçlulara tanzim edilecek midir? Çiftlik Bank organizasyonu tek kişi tarafından mı tasarlanmış, uygulanmıştır? Bu kişinin arkasında başka isimler bulunmakta mıdır?

    HDP'Lİ DOĞAN: 27 YAŞINDAKİ BİR KİŞİNİN TEK BAŞINA YAPACAĞI BİR İŞ Mİ?

    TBMM
    © AA/ Murat Kaynak
    Çiftlik Bank mağdurları arasında milletvekilleri de var
    HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ise Çiftlik Bank olayında, milletin dini duyguları kullanılarak kandırıldığını söyledi. Hükümetin bu konuda duyarsız kaldığını öne süren Doğan, "Bu konuda hükümet, müteselsilen bu suçun ortağıdır, eğer değilse bunu ortaya çıkarır. Bu iş 27 yaşındaki bir kişinin tek başına yapacağı bir iş midir? Bu işe ortak değilseniz gelin araştıralım, eğer araştırmazsanız aksi takdirde bu suça ortak olmuş olacaksınız" diye konuştu.

    CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da insanları yüksek kar vaadi ile dolandıran Çiftlik Bank'ın devlet tarafından denetlenmediğini öne sürdü. 27 yaşındaki birinin, milletten topladığı parayı hesabına aktararak kaçtığını söyleyen Tarhan, "Bir genç hayal satarak milleti dolandırıyor. Gelin, bu son olsun, bu dolandırıcılığın üzerine gidelim ve bu olayı araştıralım." dedi.

    AK PARTİLİ BİRKAN: KONU YARGIDA, TBMM'DE ARAŞTIRILMASINA GEREK YOK

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf: ciftlikbank.com
    Sadece İstanbul'da en az 1600 Çiftlik Bank mağduru yeniden dolandırıldı
    AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan ise bu konularda gerekli önlemler alınmasına rağmen vatandaşların dolandırılmaya devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Devletimiz olayı haber alır almaz hemen üzerine gitmiştir. Bu tür oyunlardan uzak durulması konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Çiftlik Bank olayında maalesef siyasiler açılışta vardır. Konu bakanlık incelemesindedir, hem idari hem de cezai soruşturma devam etmektedir, tutuklamalar yapılmıştır. Çiftlik Bank ile ilgili şirketlerin mallarına el konulmuştur. Konu yargıdadır, bu nedenle burada araştırılmasına gerek yoktur."

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    Etiketler:
    AK Parti, CHP, Çiftlik Bank, Erkan Aydın, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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