Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde 4.8 milyar dolarlık 29 proje görüşüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde toplam 4.8 milyar USD (yaklaşık 19 milyar TL) bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği, savunma sanayiini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir katıldı.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül Bir ilk: Savunma sanayii toplantısına Erdoğan başkanlık yapacak

Basına kapalı gerçekleşen ve 1,5 saat süren toplantıda alınan kararlar bir basın açıklaması ile duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi:

"Toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır dışında harekatlarını başarıyla sürdüren ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 4.8 milyar USD (yaklaşık 19 milyar TL) bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayiini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir."