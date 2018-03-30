AK Partili Benli evlendi, Erdoğan nikah şahidi oldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı bürokrat Uğur Yalçın ile evlendi. Çiftin nikah şahidi de evlilik için 'Fazla uzatmayın' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Benli ile Yalçın'ın bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, çiftin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıydı.

Törene eşi Emine Erdoğan ile katılan Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninde TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da yer aldı.

Erdoğan, çiftin nişan yüzüğünü takarkan ‘Fazla uzatmayın' talimatı vermişti. Benli de sosyal medyadan paylaştığı bir mesjada "Bir ülkenin Cumhurbaşkanını düşünün 80 milyonluk koca bir ülkeyi bıraktım bütün dünyanın derdiyle uğraşsın, sonra o kadar işinin arasında siz kendi hayatınız ile ilgili mutlu bir haberi paylaştığınızda size de vakit ayırsın. Türkiye'den başka bir ülkede olabilir mi böyle bir şey" demişti.