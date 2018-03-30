Bürokratlardan 'İmkanlarımız Atatürkçülerde olsaydı terörist yetiştirirlerdi' diyen milli eğitim müdürüne destek

Bazı bürokratların “Bizim elimizde imkânlar Atatürkçülerin elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi” diyen Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’e, bazı bürokratların destek ziyaretine gittiği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, Bartın il Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Özdemir ile Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Özcan, ziyaret sırasında Demir’in makamında çektirdikleri bir fotoğrafı “Dik dur eğilme, dürüstlüğüne inananlar seninle” mesajıyla sosyal medyadan yayınladı.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 18 Mart törenlerine dair yazısında yer alan 'Atatürk posteri asın' emrini silmesiyle de gündeme gelmişti.