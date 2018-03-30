Bürokratlardan 'İmkanlarımız Atatürkçülerde olsaydı terörist yetiştirirlerdi' diyen milli eğitim müdürüne destek

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 18 Mart törenlerine dair yazısında yer alan 'Atatürk posteri asın' emrini silmesiyle de gündeme gelmişti.
Bazı bürokratların “Bizim elimizde imkânlar Atatürkçülerin elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi” diyen Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’e, bazı bürokratların destek ziyaretine gittiği ortaya çıktı.
Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 18 Mart törenlerine dair yazısında yer alan 'Atatürk posteri asın' emrini silmesiyle de gündeme gelmişti.
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