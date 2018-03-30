KHK ile açığa alınınca intihar eden doktorun telefonunda ByLock olmadığı ortaya çıktı

İzmir'de, FETÖ üyesi olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınınca çalıştığı hastanede intihar eden Asistan Dr. Hasan Orhan Ç.'nin güncellenmiş ByLock listesinde kullanıcı olmadığı ortaya çıktı.

© Fotoğraf: Twitter KHK ile ihraç edilen akademisyen intihar etti

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda görev yapan Asistan Dr. Hasan Orhan Ç. hakkında, ByLock kullanıcısı ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma açıldı ve ardından açığa alındı.Hasan Orhan Ç., 19 Şubat 2017’de hastanenin 10. katından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

© Fotoğraf: DHA KHK ile ihraç edilen hemşire intihar etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gıyabında yürütülen soruşturmada, önceden örgütün kriptolu haberleşme sistemini kullandığı öne sürülen Hasan Orhan Ç.’nin, ByLock kullanıcısı olmadığını belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararında 'Hasan Orhan Ç.’nin telefon hattında daha önce ByLock programını kullandığının tespit edildiği, daha sonra güncellenmiş listede yapılan sorgulamada ByLock programını kullanmadığının belirlendiği’ yer aldı.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Başkanı Hülya Ulaşoğlu, bir yıl önce yaptıkları başvuruda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açığa alınma olayıyla intihar olayı arasında illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle Hasan Orhan Ç.’nin ölümü hakkında takipsizlik kararı verdiğini belirterek, "Şimdi mahkemelere düşen görev, bizim bir yıl önceki haklı talebimizi dikkate alarak bu yöneticiler hakkında ‘ölüme sebebiyet vermek’ten gereğini yapmak" dedi.