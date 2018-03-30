Adana'nın kalbini çaldılar: Yine bir sevgiliye hediye edilmiş

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal paylaşım hesapları üzerinden "Dünya Aşıklar Günü diye bizim kalp yine bir sevgiliye hediye edilmiş’ notuyla olay gündeme geldi.

#DünyaAşıklarGünü diye bizim kalp yine bir sevgiliye hediye edilmiş. pic.twitter.com/Wsgf7yJujC — Adana Büyükşehir Belediyesi (@Adana_Bld) 29 Mart 2018

Görevliler Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü önüne konulan Adana yazısındaki A harfinin yerine yapılan kalp şeklinin bulunması için çalışma başlattı. Kentte daha önce de, Atatürk Parkı’nda bulunan Adana yazısındaki kalp şekli çalınmıştı.



