CHP'li Özel: Ekmeleddin İhsanoğlu olayı, MHP'nin demokrasiye kurduğu tuzaktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin ve MHP'nin ortak adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında konuştu. Özel, "Ekmeleddin İhsanoğlu olayı özel bir konjonktürde yaşanmış, Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis ve o günün şartları..." değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'CHP'nin Dünü, Bugünü, Yarını' konulu panelde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının kim ve hangi özellikleri olacağıyla ilgili konuşması sırasında bir izleyicinin, "Bir Ekmeleddin İhsanoğlu olayı yaşanacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Özgür Özel, şunları söyledi:

"Ekmeleddin İhsanoğlu olayı özel bir konjonktürde yaşanmış, Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis ve o günün şartları… Doğru olsa sonuç bu olmazdı. Demek ki Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak. Bizim adayımız partiden hiç fire vermediği gibi ilk turda beklenenin çok üzerinde bir başarı sağlayarak, esas başarısı da seçime katılım oranını Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çıkaracak bir adayımız olmalıdır. Bu iş sadece adayla da bitmez. Seçim güvenliği son derece önemlidir."

'GÖKKUŞAĞI RENKLERİNİN YAN YANA DURDUĞU…'

Özel, özetle şunları söyledi:

"Gökkuşağı, bütün renklerin yan yana durduğu, birbirinin içine ve işine karışmadığı ama bir disiplin ve ahenk içinde birlikte durabildikleri manzara… Önümüzdeki seçimi bir referanduma dönüştürmenin formülü budur. Demokrasiyi savunan, barışı savunan bir gökkuşağı inşasına ihtiyaç var. Bizim için iyi haber şu, bir ittifak tabanda var. Tavanda olup olmayacağına bakacağız. Ama kategori olarak hiçbir şeyi reddetmiyoruz. Bizim önümüze dayatılan riskleri, yapılan sistem mühendisliğini kurulan tuzakları ve oradan kimlerin nasıl nemalanmak istediğini biliyoruz. O yüzden böyle birbirinin işine ve içine karışmayan, yan yana durabilen, aynı hedefe yönelmiş, barış, kardeşlik, demokrasi… Savaş meydanlarında kurulmuş parti diyoruz. Yaptığı iş saraydaki yetkileri halka vermesi ve onun tecelligahı olarak da bir büyük Millet Meclisi olmuş. Şimdi o meclisteki yetkilerin saraya devri tartışması var. Buna karşı çıkan herkesle, Türkiye'nin geleceğine inanan herkesle birlikte olmamız lazım."

Özel, boykot tartışmaları için ise "Boykot, önemli bir silah, ama son silah, son çare, son ihtimal" ifadelerini kullandı.