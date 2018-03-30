Karamollaoğlu'ndan tuvalet parası hesabına tepki: Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok

"Size bir fıkra anlatayım mı?" diye başlayan Karamollaoğlu, şunları yazdı:
"Bir zamanlar 1 milyon lira varmış. Sonra 6 sıfır atılmış, 1 milyon olmuş 1 lira. Peki, sonra ne olmuş? O zamanlar 1 milyon lira ile 78 gram et alınabiliyormuş.
Şimdinin 1 lirası ile 25 gram! O zamanlar 1 milyon lira ile 680 gram süt alınabiliyormuş. Şimdinin 1 lirası ile 259 gram! 1 milyon lira ile 203 gram peynir alınıyormuş, şimdi 1 lira ile 43 gram!
Bir zamanlar 1 milyon lira varmış. Sonra 6 sıfır atılmış, 1 milyon olmuş 1 lira.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 29 Mart 2018
O zamanlar 1 milyon lira ile 10 adet yumurta alınıyormuş, şimdi 1 lira ile 2 adet! 1 milyon lira ile 406 gram nohut alınıyormuş, şimdi 1 lira ile 79 gram!
Anlatmaya gerek yok… Nereden nereye."
'ÇAY SİMİT HESABI YAPARAK İKTİDARA GELMİŞLERDİ…'
Milli Gazete'de yer alan habere göre Karamollaoğlu'nun ifadelerinin devamı şöyle:
"Çay simit hesabı yaparak iktidara gelmişlerdi. Şimdi yaptıkları hesap gideceklerinin habercisidir. Bu pilin bittiğinin göstergesidir. Hâlâ parayı toprağa gömüyorlar. Bugün konuşulması gereken, tuvaletlerin 1 lira olması değil, doların 4 liraya, euro'nun 5 liraya, benzinin 6 liraya çıkmasıdır."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)