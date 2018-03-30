Sağlık Bakanlığı: Hacamatı aile hekimleri yapacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, 'geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları'nın yaygınlaştırarak hastanelerde uygulanmaya başlayacak olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüş'ün aktardığına göre hacamatı aile hekimleri yapacak.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Gümüş, Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı değişikliklerle ilgili olarak özetle şu bilgileri verdi:

SGK’nın geri ödeme kapsamına almayı planladığı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (GETAT) konusunda Türkiye, yönetmelik çıkaran ender ülkelerden biridir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’yi örnek gösterdi. Hacamatçıların bu duruma sevinmesi doğru değil. SGK, hacamatçıların masraflarını ödeyecek diye bir şey yok. Nerede oldukları belli olmayan, kapıda ya da bacalarda 'Hacamat' yazan mekânlar kapatılacak. Bitkisel karışımlar hazırlayıp camında duyuran aktarlara, satıcılara izin verilmeyecek.

'SADECE HEKİMLER YAPACAK'

Bugüne kadar 5000 GETAT sertifikası verildi. Bunların 2000'i hekim. Kalanı sağlık personeli. GETAT uygulamalarını her sertifika alan yapamayacak. Hekim dışında kimse yapmayacak, sertifikalı sağlık personeli sadece hekime yardım edecek. GETAT uygulayan hekime döner sermayeden ek ödeme yapılacak. GETAT için aile hekimleri teşvik edilecek. Tabii hastaları biraz aile sağlığı merkezlerine kaydırmamız lazım. Yeni gelen doktorların hepsini oraya vereceğiz. Şu anda bir aile hekimi başına 3700 hasta düşüyor, 2000'e indireceğiz. Ücretlerini de düşürmeyeceğiz. Doktor sayısını 40.000'e çıkaracağız.

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GETAT kapsamında müzikle terapiyi yaygınlaştıracağız. Hastanelerde müzik sistemi kuracağız. Soft ve motivasyon artıcı müzikler olacak. Bütün hastanelerde olacak. Odalarda, polikliniklerde, hekim isterse açabilecek. Şimdi bütün odalara IP TV koyuyoruz. Sağlık temalı bir kanal oluşturacağız. Bu işi yapan profesyonel bestecilerle görüşüyoruz. Müzik, hastaların gerilmesini azaltıyor. Gelen insan gergin, sağlık personeli de gergin. Hem de sağlıkta şiddet konusunda da faydası olacaktır.