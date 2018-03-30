Erdoğan'dan Macron'a: Baktım garip garip açıklamalar yapıyor, frekansı yüksek bir cevap verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, dün "YPG dahil Kürtlere destek garantisi verdik, Menbiç'e asker gönderilecek" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca "Macron ile geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım" dedi.

Erdoğan, partisine verebilecek tek şeyin kendisi için çalışan kişiler olduğunu belirtti. Erdoğan, "Her kim ki AK Parti'yi bırakıp kendi için çalışmaya başlamışsa yanlış yapıyor demektir" dedi.

Partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kongrelerimizin vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerde vatandaşlarımızın bize gösterdiği hüsnü kabul gerçekten memnuniyet vericidir. Buradaki anahtar kelime çok çalışmaktır. Partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kastediyorum. Her zaman söylediğim gibi biz AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk. Milletimize hizmet etmek için kurduk. AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet ne FETÖ ne PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/xUGJaMNqJx — T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 30 Mart 2018

METAL YORGUNLUĞU İFADESİ: KASTETTİĞİM HUSUSLARDAN BİRİ BUYDU…

'BUNLARI DUYMAK BİZİ ÜZDÜ'

'BU HATAYI YAPARSA BUNUN AFFEDİLİR YANI OLAMAZ'

'DÖVİZ KURUNU ÖCÜ GİBİ KULLANANLARA KÖTÜ HABER VEREYİM'

'AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 38000'

'IRAK'LA BERABER ÇALIŞMAYA HAZIRIZ'

'MACRON'A FREKANSI YÜKSEK OLDU AMA SÖYLEDİM…'

'BOYUNU AŞAN İŞLERE GİRME'

'ŞAKAMIZIN OLMADIĞINI ANLAMALARI İÇİN NE SÖYLEMEMİZ GEREKİYOR?'

Ortaya çıkacak sorunların hesabını Fransa'ya vermenin hazırlığında olmalılar. Bizim bu konuda şakamızın olmadığını anlamalar için daha ne söylememiz gerekiyor. Şimdi evlerine dönen profesyonel teröristlerle ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. PYD konusunda yaşayacakları durum da farklı değil. Teröristler Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuklarında ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar. Biz bizimle çalışmak isteyen herkesle görüşmeye varız. Yıkılan Suriye şehirlerini nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğimizi konuşalım istiyoruz.

'KILIÇDAROĞLU TIBBIN MESELESİ HALİNE GELDİ'

'YENİLİR YUTULUR KONUŞMALAR DEĞİL'