Erdoğan'dan Macron'a: Baktım garip garip açıklamalar yapıyor, frekansı yüksek bir cevap verdim

Erdoğan, partisine verebilecek tek şeyin kendisi için çalışan kişiler olduğunu belirtti. Erdoğan, "Her kim ki AK Parti'yi bırakıp kendi için çalışmaya başlamışsa yanlış yapıyor demektir" dedi.
Partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Kongrelerimizin vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerde vatandaşlarımızın bize gösterdiği hüsnü kabul gerçekten memnuniyet vericidir. Buradaki anahtar kelime çok çalışmaktır. Partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kastediyorum. Her zaman söylediğim gibi biz AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk. Milletimize hizmet etmek için kurduk. AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet ne FETÖ ne PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/xUGJaMNqJx— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 30 Mart 2018
METAL YORGUNLUĞU İFADESİ: KASTETTİĞİM HUSUSLARDAN BİRİ BUYDU…
- Bir partide küçük olsun benim olsun zihniyeti kök salmaya başlamışsa durum vahimdir. AK Parti bu zihniyetten uzak tutmak için elimizden geleni yaptık. Elbette zaman zaman bu yanlışa kapılan oldu. İkazlarımızı yaptık. Hatasını anlayanlara ve davaya sarılanlarla yolumuza devam ettik. Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırma mecburiyetinde kaldık. Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kastettiğim hususlardan biri buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz. Biz asla duygusal hareket edemeyiz. Biz bir partiyiz. Dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz. Bu kapsamda tüm alt birimlerimizle 2023 hedeflerimize kitlenmiş durumdayız. Dünyada en güçlü devletlerden biri haline getirmeden Türkiye'yi bize durmak, dinlenmek yok. Ayağımıza bağ olanlardan bir anca önce kurtulmak boynumuzun borcudur.© Fotoğraf: CHP
'BUNLARI DUYMAK BİZİ ÜZDÜ'
'BU HATAYI YAPARSA BUNUN AFFEDİLİR YANI OLAMAZ'
'DÖVİZ KURUNU ÖCÜ GİBİ KULLANANLARA KÖTÜ HABER VEREYİM'
'AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 38000'
- Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor. Bugün itibarıyla son rakamı aldım. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3800'ü buldu. Siirt'te 6 köy korucusu şehit, 7 yaralı. Afrin şehir merkezinin ele geçrilmesiyle operasyonun hedefleri büyük ölçüde gerçekleşti. Şimdi Tel Rıfat başta olmak üzere çevrenin kontrolünü sağlamak üzere harekata devam ediyoruz.© REUTERS/ Khalil Ashawi
'IRAK'LA BERABER ÇALIŞMAYA HAZIRIZ'
'MACRON'A FREKANSI YÜKSEK OLDU AMA SÖYLEDİM…'
- Fransa'nın yanlış bulduğumuz ve yanılgılardan kaynakladığını umduğumuz ifadelerinden fevkalade üzüntü duyuyoruz. Geçen hafta Macron'un kendisiyle görüştük. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de frekansı da yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Terör örgütleri mensupları dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubu bu sabah güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 4 askerimiz, 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır.© REUTERS/ Zoubeir Souissi
'BOYUNU AŞAN İŞLERE GİRME'
- YPG'ye destek garantisi verdik, lafa bak. SDG ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz lafı şayet doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde bir söz varya gelin güvey olmak filan. Sana böyle bir görevi kim verdi. Bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Boyunu aşan işlere girme. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi bir sorunu var? Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz, ama Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapacak. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır.© AA/ Özge Elif Kızıl
'ŞAKAMIZIN OLMADIĞINI ANLAMALARI İÇİN NE SÖYLEMEMİZ GEREKİYOR?'
- Ortaya çıkacak sorunların hesabını Fransa'ya vermenin hazırlığında olmalılar. Bizim bu konuda şakamızın olmadığını anlamalar için daha ne söylememiz gerekiyor. Şimdi evlerine dönen profesyonel teröristlerle ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. PYD konusunda yaşayacakları durum da farklı değil. Teröristler Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuklarında ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar. Biz bizimle çalışmak isteyen herkesle görüşmeye varız. Yıkılan Suriye şehirlerini nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğimizi konuşalım istiyoruz.
'KILIÇDAROĞLU TIBBIN MESELESİ HALİNE GELDİ'
- Ana muhalefetin başındaki zatın CHP'yi geçmiş ile koparma noktasına getirdiğini görüyoruz. Mustafa Kemal'in partisi ile bugünkü CHP'nin ilgisi kalmadığı açıktır. Kendisine bölücüleri yoldaş edinen bu yapı bırakınız Mustafa Kemal'i, Türkiye'nin partisi olamaz. Bu zatı muhatap alarak kendimize haksızlık ettiğimizi biliyoruz. Bu kişi artık tamamen siyasetin konusu olmaktan çıkıp tıbbın meselesi haline gelmiştir. Kendisine nasıl hastalıklı bir dünya kurduğunu son grup toplantısındaki beyanlarından anlamak mümkündür.© AA/ Evrim Aydın
'YENİLİR YUTULUR KONUŞMALAR DEĞİL'
- Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir başka adayı desteklemek için bu zat kapı kapı dolaşmıyor muydu? 2019 seçimlerinde sandıktan çıkan neticeye saygılı olurlar da bu tarz yanlışa düşmezler. Kendisine 250 milyonluk bir tazminat davası açtım. Grup konuşması bunun artık yenilir yutulur konuşma değil, ahlaksızlıkta tavan yapmış bir konuşma. Bu bizim ne onurumuzla, ne şahsiyetimizle ne iktidar partisi olarak kabullenebileceği ifadeler değildir. Bize düşen 2019'la ilgili de, bunlar şimdi çamura yatmaya başladılar. Boykot ile daha şimdiden bahane uydurmaya başladılar. Kaçarsan kaç bizim muhatabımız millettir, sandıktır. Sandıktan çıkacak neticeye isteseler de istemeseler de saygı duyacaklar tabi olacaklar.
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