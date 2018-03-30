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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Macron'a: Baktım garip garip açıklamalar yapıyor, frekansı yüksek bir cevap verdim

    © AA/
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, dün "YPG dahil Kürtlere destek garantisi verdik, Menbiç'e asker gönderilecek" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca "Macron ile geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım" dedi.

    Erdoğan, partisine verebilecek tek şeyin kendisi için çalışan kişiler olduğunu belirtti. Erdoğan, "Her kim ki AK Parti'yi bırakıp kendi için çalışmaya başlamışsa yanlış yapıyor demektir" dedi.

    Partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

     

    • Kongrelerimizin vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerde vatandaşlarımızın bize gösterdiği hüsnü kabul gerçekten memnuniyet vericidir. Buradaki anahtar kelime çok çalışmaktır. Partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kastediyorum. Her zaman söylediğim gibi biz AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk. Milletimize hizmet etmek için kurduk. AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet ne FETÖ ne PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir. 

     

     

    • Eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj
      © AA/
      Kosova Başbakanı Haradinac'ten MİT açıklaması: Operasyonla ilgili bilgilendirilmedim
      En son Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler. Dedik ya onlar kaçacak, biz kovalayacağız, neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz.

     

    METAL YORGUNLUĞU İFADESİ: KASTETTİĞİM HUSUSLARDAN BİRİ BUYDU…

    • CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek
      © Fotoğraf: CHP
      CHP: Erdoğan'ın açıklaması şehitlerimize büyük saygısızlık
      Bir partide küçük olsun benim olsun zihniyeti kök salmaya başlamışsa durum vahimdir. AK Parti bu zihniyetten uzak tutmak için elimizden geleni yaptık. Elbette zaman zaman bu yanlışa kapılan oldu. İkazlarımızı yaptık. Hatasını anlayanlara ve davaya sarılanlarla yolumuza devam ettik. Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırma mecburiyetinde kaldık.  Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kastettiğim hususlardan biri buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz. Biz asla duygusal hareket edemeyiz. Biz bir partiyiz. Dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz. Bu kapsamda tüm alt birimlerimizle 2023 hedeflerimize kitlenmiş durumdayız. Dünyada en güçlü devletlerden biri haline getirmeden Türkiye'yi bize durmak, dinlenmek yok. Ayağımıza bağ olanlardan bir anca önce kurtulmak boynumuzun borcudur.

    'BUNLARI DUYMAK BİZİ ÜZDÜ'

    • Mehmet Şimşek
      © AA/ Evrim Aydın
      Şimşek: Sıkıntılar en çok kura yansıyor, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz
      Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamımız belli oldu. Türkiye 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydetti. Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?  

    'BU HATAYI YAPARSA BUNUN AFFEDİLİR YANI OLAMAZ'

    • Mehmet Şimşek
      © AA/
      Şimşek: Küresel ilişki ağımızda daha da ciddi bozulma olmaz
      Ülkenin bu pskilolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye gereken arkadaşlar bu hatayı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları davul zurna yetişiyor onlar yetmiyor mu? Büyüme oranı milletimize moral verdi. Kriz söylemlerine rağmen elde ettiğimiz büyüme oranı tüm milletimize moral vermiştir. Moral üstünlük Türkiye'de, milletimizde, bizde. Bize düşen görev içini doldurmak ve ambalajını en güzel şekilde yapmak.  Kredi derecelendirme kuruluşlarının not oyunları ve döviz spekülasyonlarının tavan yaptığı dönemde böyle bir netice umuyoruz herkese ders olmuştur. Bu ters köşe değil ekonominin şartlarını yeniden belirleme sürecidir. Kur aşağı kur yukarı geçin bu işleri. Türkiye'nin ekonomisi ortadadır.

    'DÖVİZ KURUNU ÖCÜ GİBİ KULLANANLARA KÖTÜ HABER VEREYİM'

    • Cemil Ertem
      © AA/
      Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: 'Dolar 4'e çıktı' algısı yanlış
      Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkarmaya çalışanlar art niyetlidir. Biz kendimize bakacağız, başarıya kilitleneceğiz. Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin. 

    'AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 38000'

    • ÖSO
      © REUTERS/ Khalil Ashawi
      ÖSO savaşcıları, Türkiye'den 'gazilik' ve 'şehitlik' unvanı istiyor
      Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor. Bugün itibarıyla son rakamı aldım. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3800'ü buldu. Siirt'te 6 köy korucusu şehit, 7 yaralı. Afrin şehir merkezinin ele geçrilmesiyle operasyonun hedefleri büyük ölçüde gerçekleşti.  Şimdi Tel Rıfat başta olmak üzere çevrenin kontrolünü sağlamak üzere harekata devam ediyoruz.

    'IRAK'LA BERABER ÇALIŞMAYA HAZIRIZ'

    • YBŞ Sincar (Şengal)
      © Sputnik/ Hikmet Durgun
      'PKK Sincar'dan çıkmadı' diyen peşmerge, bölgeye konuşlanan Irak hükümet güçleriyle kavgaya tutuştu
      Irak'ta da bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirmek kararındayız. Sincar'la ilgili değişik şeyler konuşuluyor. Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Sincar, PKK'dan, terör örgütlerinden, ismi ne olursa olsun temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da girebiliriz. Tarih vererek bu işler olmaz, anında. Irak hükümetine söylüyoruz. Yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız bırakın biz yapalım, onlar da taahhüdünü verdiler. Hem bizim hem Bağdat yönetiminin ortak sorunudur. Irak'la birlikte çalışmaya hazırız. Artık bu konuda Türkiye'ye yönelik eleştiriler getirilmesinin anlamı yoktur.

    'MACRON'A FREKANSI YÜKSEK OLDU AMA SÖYLEDİM…'

    • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
      © REUTERS/ Zoubeir Souissi
      Macron: YPG dahil Kürtlere destek garantisi verdik, Menbiç'e asker gönderilecek
      Fransa'nın yanlış bulduğumuz ve yanılgılardan kaynakladığını umduğumuz ifadelerinden fevkalade üzüntü duyuyoruz. Geçen hafta Macron'un kendisiyle görüştük. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de frekansı da yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Terör örgütleri mensupları dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubu bu sabah güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 4 askerimiz, 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır. 

    'BOYUNU AŞAN İŞLERE GİRME'

    • Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın
      © AA/ Özge Elif Kızıl
      Türkiye'den Macron'un YPG teklifine tepki: Ciddiyetten uzak
      YPG'ye destek garantisi verdik, lafa bak. SDG ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz lafı şayet doğruysa,  bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde bir söz varya gelin güvey olmak filan. Sana böyle bir görevi kim verdi. Bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Boyunu aşan işlere girme. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi bir sorunu var? Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz, ama Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapacak. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır. 

    'ŞAKAMIZIN OLMADIĞINI ANLAMALARI İÇİN NE SÖYLEMEMİZ GEREKİYOR?'

    • Ortaya çıkacak sorunların hesabını Fransa'ya vermenin hazırlığında olmalılar. Bizim bu konuda şakamızın olmadığını anlamalar için daha ne söylememiz gerekiyor. Şimdi evlerine dönen profesyonel teröristlerle ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. PYD konusunda yaşayacakları durum da farklı değil. Teröristler Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuklarında ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar. Biz bizimle çalışmak isteyen herkesle görüşmeye varız. Yıkılan Suriye şehirlerini nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğimizi konuşalım istiyoruz. 

    'KILIÇDAROĞLU TIBBIN MESELESİ HALİNE GELDİ'

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA/ Evrim Aydın
      Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır' sözü için dava
      Ana muhalefetin başındaki zatın CHP'yi geçmiş ile koparma noktasına getirdiğini görüyoruz. Mustafa Kemal'in partisi ile bugünkü CHP'nin ilgisi kalmadığı açıktır. Kendisine bölücüleri yoldaş edinen bu yapı bırakınız Mustafa Kemal'i, Türkiye'nin partisi olamaz. Bu zatı muhatap alarak kendimize haksızlık ettiğimizi biliyoruz. Bu kişi artık tamamen siyasetin konusu olmaktan çıkıp tıbbın meselesi haline gelmiştir. Kendisine nasıl hastalıklı bir dünya kurduğunu son grup toplantısındaki beyanlarından anlamak mümkündür. 

    'YENİLİR YUTULUR KONUŞMALAR DEĞİL'

     

    • Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir başka adayı desteklemek için bu zat kapı kapı dolaşmıyor muydu? 2019 seçimlerinde sandıktan çıkan neticeye saygılı olurlar da bu tarz yanlışa düşmezler. Kendisine 250 milyonluk bir tazminat davası açtım. Grup konuşması bunun artık yenilir yutulur konuşma değil, ahlaksızlıkta tavan yapmış bir konuşma. Bu bizim ne onurumuzla, ne şahsiyetimizle ne iktidar partisi olarak kabullenebileceği ifadeler değildir. Bize düşen 2019'la ilgili de, bunlar şimdi çamura yatmaya başladılar. Boykot ile daha şimdiden bahane uydurmaya başladılar. Kaçarsan kaç bizim muhatabımız millettir, sandıktır. Sandıktan çıkacak neticeye isteseler de istemeseler de saygı duyacaklar tabi olacaklar.  

     

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    Etiketler:
    AK Parti, Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç, Afrin, Kosova, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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