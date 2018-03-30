Fransa ile Menbiç diplomasisi

Fransız basınının 'Fransa, Suriye'ye asker gönderek' iddiası sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nü bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Menbiç'e asker göndereceğini açıklayan ve YPG'nin başını çektiği DSG ile Türkiye arasında arabulucuk yapmayı teklif eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadelerinin ardından Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu görüşmede, "Böyle tekliflerin terörü desteklemek olduğu" görüşünü aktardı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı bilgilendirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Terör örgütleriyle Türkiye'ye karşı iş birliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye'ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye'nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz" ifadelerini kullanmıştı.