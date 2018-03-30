Şike davasının hakimi Hikmet Şen yakalandı

© Fotoğraf: DHA Şike ve Odatv davalarının firari hakimi yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Sakarya'da örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan evleri tespit etti. Ekipler, sabah saatlerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyip,14'ü firari 20 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda 1 şüpheli, polis ekiplerine kimlik göstermek istemedi. Kimliğin sahte olduğunu anlayan ekipler, şüphelinin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nden hakkında aranma ve yakalama kararı bulunan, şike davasının hakimi Hikmet Şen olduğunu belirledi.

Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda 5 sahte kimlik, 30 cep telefonu, 13 tablet bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flash bellek, 26.000 lira ve 3300 dolar ele geçirildi.