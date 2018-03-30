Kayıt
14:23 30 Mart 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya: Sen kimsin arabuluculuk yapacaksın?

    © REUTERS/ Muhammad Hamed
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 74

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapmayı teklif eden Fransa'ya "Sen kimsin arabuluculuk yapacaksın?" diyerek tepki gösterdi VE "Bu Fransa her konuda 'Arabulucuk yapıyorum, rol alıyorum' diyor hep, Ortadoğu konusunda hep ortada kalıyor. Bir netice almak için değil, 'Ben de varım' demek için" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/
    Erdoğan'dan Macron'a: Baktım garip garip açıklamalar yapıyor, frekansı yüksek bir cevap verdim
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada "Kürtlere destek garantisi verdik. DSG Türkiye arasında arabulucu olabiliriz. Fransa ABD ile anlaştı, Menbiç'e asker gönderecek" dedi. Bugün Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak da Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin Menbiç'e yönelik herhangi bir askeri operasyonunun 'kabul edilemez' olduğunu savunan ABD ile görüş birliği içinde olduğunu söyledi.

    Çavuşoğlu da Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Macron'un açıklamasına şöyle tepki gösterdi:

    "Her şeyden önce bugün Dışişleri Bakanı'na da söyledim. Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması esasen Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunun göstergesidir. Diğer taraftan sordum Fransa'ya terör saldırısında bulunan kişilerin temsilcilerini cumhurbaşkanımız külliyede ağırlasa ne düşünür? YPG Fransa'ya saldırmamış olabilir. Ama YPG-PKK Türkiye'de 40.000 kişinin ölümüne sebep olan bir terör örgütü. Fransa dürüst değil, yüzlerine söylüyoruz. Diğer taraftan Fransa'nın SDG veya adının ne olduğu önemli değil… Bizimle teröristler arasında arabulucuk yapma önerisi gerçekten kabul edilemez. Bu Fransa her konuda 'Arabulucuk yapıyorum, rol alıyorum' diyor hep, Ortadoğu konusunda hep ortada kalıyor. Bir netice almak için değil, 'Ben de varım' demek için… Sen kimsin arabuluculuk yapacaksın? Bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapma cürretini nerden buluyorsun?

    Türkiye'nin tepkisini çeken fotoğraf: Eski PYD Eş Başkanı ve Demokratik Halk Hareketi (TEV-DEM) Eş Başkanı Asya Abdullah, Afrin Kantonu Yürütme Meclisi Eş Başkanı Hevin Reşîd, Afrin Dışilişkiler Konseyi Eş Başkanı Siham Qiryo, Afrin Yürütme Konseyi üyesi Faner Gaêt, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Dışilişkiler Sorumlusu Redur Xelil, YPJ Sözcüsü Nesrin Abdullah ve Kuzey Suriye özerk yönetimi Fransa temsilcisi Dr. Xalid İsa, Elysee Sarayı'nda ağırlanmıştı.
    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye'nin tepkisini çeken fotoğraf: Eski PYD Eş Başkanı ve Demokratik Halk Hareketi (TEV-DEM) Eş Başkanı Asya Abdullah, Afrin Kantonu Yürütme Meclisi Eş Başkanı Hevin Reşîd, Afrin Dışilişkiler Konseyi Eş Başkanı Siham Qiryo, Afrin Yürütme Konseyi üyesi Faner Gaêt, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Dışilişkiler Sorumlusu Redur Xelil, YPJ Sözcüsü Nesrin Abdullah ve Kuzey Suriye özerk yönetimi Fransa temsilcisi Dr. Xalid İsa, Elysee Sarayı'nda ağırlanmıştı.

    'KANTON KELİMESİ BM KARARLARINA AYKIRI'

    İkide bir kanton kelimesi, Afrin kantonu. Bu Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırıdır. Korsika'ya kanton diyebiliyor musun? Fransa objektifliğini yitirmiştir. Gerçekleri bilmesine rağmen, farklı bir yol tercih etmeye başlamıştır. Fransa'nın bugün ve dünkü birbiriyle çelişen açıklamaları biz ciddiye almıyoruz."

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
    Trump: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin
    'TRUMP'IN MÜNFERİT BİR AÇIKLAMASI'

    ABD Başkanı Donald Trump da dün "Orada bulunmamızın tek nedeni IŞİD'di. Başka bir nedeni yoktu. Bu hedefe büyük ölçüde ulaştık" açıklaması yaptı ve Suriye'den çekileceklerini belirtti. Ancak ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert Trump'ın sözünü ettiği çekilme planından haberdar olmadıklarını açıkladı. 

    ABD'den gelen bu farklı açıklamaları da değerlendiren Dışişleri Bakanı, şunları söyledi:

    "Trump bize her zaman söylemişti Suriye'den çekilmek istediğini. Ancak anlıyoruz ki kendisinin münferit bir açıklaması bu. Bu konuda ABD'nin gerçek niyetinin ne olduğunu bugünkü çalışma grubu toplantısında görebiliriz. Müsteşarımızı gönderdik bugün."

    İlgili konular:

    Fransa: Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyon öngörmüyoruz
    Fransa ile Menbiç diplomasisi
    Bozdağ: Fransa, Türkiye'nin desteğini kaybeder
    Etiketler:
    Dışişleri Bakanlığı, YPG, Donald Trump, Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç, Fransa, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rus ressamdan iğne deliğindeki sanat
    Rus ressamdan iğne deliğindeki sanat eserleri
    Karikatür
    11 Eylül mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek
    Vietnam geleneksel kıyafetleri ao dai’lardaki Rus halk motifleri
    Vietnam geleneksel kıyafeti 'ao dai’lardaki Rus halk motifleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam