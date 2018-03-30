Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya: Sen kimsin arabuluculuk yapacaksın?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapmayı teklif eden Fransa'ya "Sen kimsin arabuluculuk yapacaksın?" diyerek tepki gösterdi VE "Bu Fransa her konuda 'Arabulucuk yapıyorum, rol alıyorum' diyor hep, Ortadoğu konusunda hep ortada kalıyor. Bir netice almak için değil, 'Ben de varım' demek için" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada "Kürtlere destek garantisi verdik. DSG Türkiye arasında arabulucu olabiliriz. Fransa ABD ile anlaştı, Menbiç'e asker gönderecek" dedi. Bugün Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak da Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin Menbiç'e yönelik herhangi bir askeri operasyonunun 'kabul edilemez' olduğunu savunan ABD ile görüş birliği içinde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu da Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Macron'un açıklamasına şöyle tepki gösterdi:

"Her şeyden önce bugün Dışişleri Bakanı'na da söyledim. Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması esasen Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunun göstergesidir. Diğer taraftan sordum Fransa'ya terör saldırısında bulunan kişilerin temsilcilerini cumhurbaşkanımız külliyede ağırlasa ne düşünür? YPG Fransa'ya saldırmamış olabilir. Ama YPG-PKK Türkiye'de 40.000 kişinin ölümüne sebep olan bir terör örgütü. Fransa dürüst değil, yüzlerine söylüyoruz. Diğer taraftan Fransa'nın SDG veya adının ne olduğu önemli değil… Bizimle teröristler arasında arabulucuk yapma önerisi gerçekten kabul edilemez. Bu Fransa her konuda 'Arabulucuk yapıyorum, rol alıyorum' diyor hep, Ortadoğu konusunda hep ortada kalıyor. Bir netice almak için değil, 'Ben de varım' demek için… Sen kimsin arabuluculuk yapacaksın? Bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapma cürretini nerden buluyorsun?

© Fotoğraf: DHA Türkiye'nin tepkisini çeken fotoğraf: Eski PYD Eş Başkanı ve Demokratik Halk Hareketi (TEV-DEM) Eş Başkanı Asya Abdullah, Afrin Kantonu Yürütme Meclisi Eş Başkanı Hevin Reşîd, Afrin Dışilişkiler Konseyi Eş Başkanı Siham Qiryo, Afrin Yürütme Konseyi üyesi Faner Gaêt, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Dışilişkiler Sorumlusu Redur Xelil, YPJ Sözcüsü Nesrin Abdullah ve Kuzey Suriye özerk yönetimi Fransa temsilcisi Dr. Xalid İsa, Elysee Sarayı'nda ağırlanmıştı.

'KANTON KELİMESİ BM KARARLARINA AYKIRI'

İkide bir kanton kelimesi, Afrin kantonu. Bu Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırıdır. Korsika'ya kanton diyebiliyor musun? Fransa objektifliğini yitirmiştir. Gerçekleri bilmesine rağmen, farklı bir yol tercih etmeye başlamıştır. Fransa'nın bugün ve dünkü birbiriyle çelişen açıklamaları biz ciddiye almıyoruz."

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Trump: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin

ABD Başkanı Donald Trump da dün "Orada bulunmamızın tek nedeni IŞİD'di. Başka bir nedeni yoktu. Bu hedefe büyük ölçüde ulaştık" açıklaması yaptı ve Suriye'den çekileceklerini belirtti. Ancak ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert Trump'ın sözünü ettiği çekilme planından haberdar olmadıklarını açıkladı.

ABD'den gelen bu farklı açıklamaları da değerlendiren Dışişleri Bakanı, şunları söyledi:

"Trump bize her zaman söylemişti Suriye'den çekilmek istediğini. Ancak anlıyoruz ki kendisinin münferit bir açıklaması bu. Bu konuda ABD'nin gerçek niyetinin ne olduğunu bugünkü çalışma grubu toplantısında görebiliriz. Müsteşarımızı gönderdik bugün."