Gazeteciye 'Kafanı gözünü kırarım' diyen Arda Turan: Saygı gösterin

'EVDE SÜREKLİ 'PEKİ' DİYORUM'
Habertürk'te yer alan habere göre Turan, bu konuyla ilgili basın mensuplarına “Siz her yerde olduğunuz için konuşmama hakkımıza da saygı göstermelisiniz. Sonuçta benim eşim bir köle değil" açıklaması yaptı. Turan, kendisine evde maço olup olmadığı sorulduğundaysa, "Evde hiç maço değilim. Sürekli 'Peki' diyorum" dedi.
'HADİ LAN İŞİNE BAK'
Arda Turan, geçen günlerde eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte yemek yerken görüntülenmişti. Sorulara ağzına 'fermuar' işareti yapıp cevap vermeyen Aslıhan Doğan Turan'a "Arda Bey, konuşma yasağı mı koydu?" sorusu sorulmuştu. Arda Turan da Başakşehirli futbolcu, muhabire "Senin kafanı, gözünü kırarım. Benim karımla konuşuyorsun dikkat et" demişti. Turan, "Kötü bir şey sormadım" diyen muhabire "Hadi lan işine bak" diye bağırmıştı.
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