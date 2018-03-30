Bayır'ın yayınını izleyenler, Kılıçdaroğlu'nu Yüzüklerin Efendisi serisinin 'sakallı ve şapkalı büyücüsü' Gandalf kılığında görünce önce ne olduğunu anlayamasa da, kısa süre sonra durumu fark edip vekili uyarmayı denediler. Ancak yorumları görmeyen Bayır, yayını bir süre daha devam ettirdi. Yayın tam olarak 18 dakika boyunca bu şekilde devam etti.
Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra kadraja giren diğer parti üyeleri de bu uygulamadan nasibini aldı.
CHP'li Bayır, Kılıçdaroğlu'nu 'şekilden şekile soktu'https://t.co/a6TYuWWl2g pic.twitter.com/XiUbQ44xps— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 30, 2018
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