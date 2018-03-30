CHP'li Altay'dan Fransa'ya 'arabuluculuk' tepkisi: Haddini bil

YPG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapmayı teklif eden Fransa'ya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Fransa, haddini bil. Senin Suriye'de yapabileceğin bir şey yok. Türkiye'ye yönelik terör örgütlerini himaye etmen, kol kanat germen Fransa'ya hiçbir şey sağlamaz, Fransa'yı dünya milletler ailesinde zor duruma sokar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altay, Fransa'nın, "Ben geliyorum", ABD'nin "Ben gidiyorum" dediğini ifade ederek, Fransa'nın Suriye'nin kuzeyine, Türkiye'nin güney sınırının altına gelmesi konusunun önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 23 Mart'ta görüştüğünü anımsatan Altay, "Ne görüştünüz, ne konuştunuz?" diye sordu.

Altay, "Fransa Suriye'ye gelirse 'Kandırıldım' mı, 'Bilgim vardı' mı diyeceksin? Senin kandırılmandan millet bezdi. Sen kandırılıyorsun asker şehit oluyor, ocaklara ateş düşüyor. Türkiye seni daha ne kadar taşıyacak?" dedi.

'KÜRT SORUNU ÇÖZÜMÜMÜZ FRANSA VE ABD'YE KALDIYSA ALLAH SELAMET VERSİN'

Fransa ya da ABD'nin, hangi nedenle olursa olsun bölgede bulunmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Altay, bir emperyal gücün gidip bir başkasının gelmesinin bölge barışına katkı sağlamayacağını dile getirdi. Altay, ABD'nin gidip yerine bir taşeron gönderip göndermediğini bilmediklerini aktararak Fransa'nın durduk yerde "Ben oraya çörekleneceğim" dediğini belirtti.

Bölge barışını sağlamak için Kürt sorununu çözmeleri gerektiğine dikkati çeken Altay, şöyle konuştu:

"Kürt sorunu çözümümüz Fransa, ABD'ye kaldıysa Allah selamet versin. Türkiye, 50 yıl daha sürecek bir bataklıkta demektir. Türkiye, Kürt sorununu çözmelidir. Terörle mücadele, Kürt sorununa çözüm… Sihirli formül budur. Başka formül aramak, Fransa ve ABD'den yeri gelince medet ummak, yeri gelince kafa tutmakla bu işi çözemezsiniz. Terörün beslendiği bataklığın kurutulması lazım. Fransa, haddini bil. Senin Suriye'de yapabileceğin bir şey yok. Türkiye'ye yönelik terör örgütlerini himaye etmen, kol kanat germen Fransa'ya hiçbir şey sağlamaz, Fransa'yı dünya milletler ailesinde zor duruma sokar. Fransa'yı, bu kararını gözden geçirmeye çağırıyoruz."

Altay, Erdoğan'ın Macron ile görüşmesini kamuoyuna ve Meclis'e aktarması gerektiğini, buradan Erdoğan'ın yeni bir 'One minute' çıkaramayacağını belirtti.