Doğan Medya'nın satışı iptal mi edildi?

Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk gibi Türkiye'nin önemli kanal ve gazetelerinin satışında son dakika pürüzü çıktığı, Doğan Medya Center'da bugün yapılacağı açıklanan 'vedalaşma töreni'nin iptal edildiği ileri sürüldü.

Medyaradar'ın haberine göre, Aydın Doğan'ın Demirören Grubu ile ön protokolü imzalayıp el sıkışmasının ardından bugün devir teslim yapılması bekleniyordu. Ancak Doğan Medya Grubu'ndan gelen haberler işlerin pek de yolunda gitmediğini gösterdi.

Habere göre, bu sabah vedalaşma töreni için Doğan TV Center ile Hürriyet Dünyası'nda hazırlık yapıldı. Aydın Doğan ile kızı Arzuhan Yalçındağ'ın gelip çalışanlarla vedalaşması bekleniyordu ancak tören son anda pazartesi gününe ertelendi.

Medya binası içinde yönetimden çalışanlara net bir açıklama yapılmaması da kafalarda soru işareti bıraktı. Çalışanlar arasında ‘satışın iptal edilebileceği' yönünde çıkan söylenti kısa sürede hızla yayıldı.

MUHALEFET SATIŞI İSTEMİYOR

© AP Photo/ Murad Sezer Aydın Doğan, satış hakkında konuştu: İnsan hüzünleniyor tabii

Aydın Doğan, 1998'de Milliyet gazetesini işadamı Korkmaz Yiğit'e satıp, yaşanan tartışma ve tepkiler üzerine geri almıştı.

Türkiye'deki medyanın tamamına yakının hükümete yakın isimlere geçecek olmasından rahatsızlık duyan muhalif siyasetçilerin de Aydın Doğan'a haber yolladığı iddia edilmişti.

Bazı önemli gazetelerin de dile getirdiği bu iddiaya Aydın Doğan cephesinden ise olumlu bir tepki gelmediği öne sürülmüştü.