Doğan Medya'nın satışı iptal mi edildi?

Medyaradar'ın haberine göre, Aydın Doğan'ın Demirören Grubu ile ön protokolü imzalayıp el sıkışmasının ardından bugün devir teslim yapılması bekleniyordu. Ancak Doğan Medya Grubu'ndan gelen haberler işlerin pek de yolunda gitmediğini gösterdi.
Medya binası içinde yönetimden çalışanlara net bir açıklama yapılmaması da kafalarda soru işareti bıraktı. Çalışanlar arasında ‘satışın iptal edilebileceği' yönünde çıkan söylenti kısa sürede hızla yayıldı.
MUHALEFET SATIŞI İSTEMİYOR
Türkiye'deki medyanın tamamına yakının hükümete yakın isimlere geçecek olmasından rahatsızlık duyan muhalif siyasetçilerin de Aydın Doğan'a haber yolladığı iddia edilmişti.
Bazı önemli gazetelerin de dile getirdiği bu iddiaya Aydın Doğan cephesinden ise olumlu bir tepki gelmediği öne sürülmüştü.
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