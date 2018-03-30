'Doğan Medya'nın Demirören'e devrinde sorun yok'

Demirören ile Doğan Grubu arasında Doğan medya şirketlerinin satışı için takvimin planlandığı şekilde ilerlediği, devir görüşmelerinde sorun olmadığı bildirildi.

Doğan Holding yazılı ve görsel medyadaki bağlı ortaklıklarının önemli bir kısmındaki paylarının satışı ve devri için Demirören Holding ile görüşmelere başladığını açıklamış; Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan da, Demirören Ailesi ile grubun medyadaki hisselerinin satışı için ön protokol imzaladıklarını duyurmuştu.

Bazı internet sitelerinde bugün yer alan kulis haberlerde, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışında son dakika pürüzü çıktığı belirtilirken, gün içinde Doğan Grubu hisselerinde de bir miktar satış gözlendi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Demirören ile Doğan Grubu arasında Doğan Medya şirketlerinin satışı için takvim planlandığı şekilde gidiyor. Hisse devir görüşmelerinde sorun yok" dedi.

Doğan Holding hisseleri bugün 1.28 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 16:30'da yüzde 0.75 yükselişle 1.34 liradan işlem görüyor. Doğan Gazetecilik 3.59 liraya kadar gerilemesinin ardından aynı saatte yüzde 1.09 kayıpla 3.63 liradan, Hürriyet hisseleri ise 1.26 liraya kadar gerilemesinin ardından yüzde 4.38 düşüşle 1.31 liradan işlem görüyor.