AK Partili Tayyar, 'Gaziantep'teki FETÖ borsası' iddiası nedeniyle tanık olarak dinlenecek

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Şamil Tayyar'ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderdi.
Başsavcılık yetkilileri, Tayyar'ın gelecek günlerde bilgisine başvurulmak üzere çağrılacağını bildirdi.
İddiayla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Tayyar'ın 'tanık' olarak ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderdi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Şamil Tayyar'ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderdi.
Başsavcılık yetkilileri, Tayyar'ın gelecek günlerde bilgisine başvurulmak üzere çağrılacağını bildirdi.
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