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    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel

    Berberoğlu'nu ziyaret eden CHP'li Özel: Burada yaşananlar insanlık ayıbıdır

    © AA/ Ünal Gündoğdu
    Türkiye
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    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Anayasa Mahkemesi'nden kendisinin ve bizlerin beklentisi, bir an önce Berberoğlu ile ilgili kararı açıklaması yönündedir" dedi.

    Enis Berberoğlu
    © AA/
    Savcı, Berberoğlu kararına itiraz etti
    Özel, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılanan ve 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından cezaevi önünde bulunan gazetecilere açıklama yapan Özel, Berberoğlu'nun moralinin yüksek olduğunu, kendisini bekleyenlere sevgi ve saygılarını ilettiğini aktardı.

    'BÜTÜN DÜNYA ŞAHİTLİK ETTİ'

    Berberoğlu'nun, uzun süredir cezaevinde yatıyor oluşunun gerçek bir hak ihlali olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemde bir kez daha tescil edilecek olmasının iç huzur içindedir. Anayasa Mahkemesi'nden kendisinin ve bizlerin beklentisi, bir an önce Berberoğlu ile ilgili kararı açıklaması yönündedir. Anayasa Mahkemesi'nin son dönemlerdeki temposuna, kararlarına Enis Berberoğlu hakkında önce müebbet verilmesi sonra 23 yıla dönüştürülmesi ardından 5 yıla kadar indirilerek böyle bir cezaya hükmedilmesi her şeyin çökmesinin, casusluk suçunun çökmesinin göstergesidir. Kendisinin burada haksız yere tutulduğuna artık yargı yolunda da hepimiz şahitlik ettik. Bütün Türkiye şahitlik etti. Bütün dünya şahitlik etti. Burada yaşananlar insanlık ayıbıdır, burada içeride tutulan Enis Berberoğlu'nun şahsı değildir, halkın iradesidir, ona oy veren seçmenlerin iradesidir. Müebbet hapislik bir suçtan 25 yıla daha sonra 5 yıla indirilmesi iddiaların, yargıların çöktüğü bir noktaya gelindiğinin göstergesidir."

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
    © AA/ Gökhan Balcı
    CHP'li Altay'dan Berberoğlu kararına tepki: Burada devlet sırrı falan yok
    CHP Grup Başkan Vekili Özel, gelinen noktadan sonra ısrar edilmesinin bir anlamının olmadığını dile getirdi.

    ''TÜKÜRDÜĞÜMÜZÜ YALAMAYALIM' BAKIŞ AÇISIYLA MASUM BİR İNSANI BURADA TUTMANIN BİR ANLAMI YOKTUR'

    Berberoğlunun masum olduğunu söyleyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı: "'Efendim tükürdüğümüzü yalamayalım, millet bize ne der? Bundan sonra ne yapacağız' şeklinde bakış açısıyla masum bir insanı, suçsuz bir insanı, seçilmiş bir parlamenteri burada daha fazla tutmanın bir anlamı yoktur. Biraz daha tutabilirler ama Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar, Yargıtay'ın vereceği karar ve işleyen sürenin de verilen cezaya düşüldüğü zamana bakınca buradan sonrası artık ayıptır, günahtır. Bu vakitten sonra hem Enis Berberoğlu'na hem onu seçenlere hem milli iradeye hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne büyük bir haksızlık yapılıyor. Bunu açıkça ifade etmek gerekiyor."

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    Etiketler:
    CHP, Özgür Özel, Enis Berberoğlu, Türkiye
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