Yıldırım'dan Skripal krizine tepki: Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok

Fransa'nın YPG temsilcileriyle yaptığı görüşmeye ve Menbiç'e asker göndereceğine ilişkin iddialara Yıldırım'dan sert tepki geldi.

"NATO müttefiki Fransa'nın bu hareketi ağır tahrik" diyen Yıldırım, "Macron'un yaptığı asla kabul edilemez. ABD ve Fransa vardiya değişimi yapıyor. Trump sürprizi sever, bizi bağlayan ABD başkanıdır. Trump'ı bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

Yıldırım, Sincar bölgesiyle ilgili olarak ise, "Irak yönetimi duyarlı davranıyor, terör örgütlerine karşı her türlü faaliyet meşru haktır. Kısmen çekilme var ama durum tespiti yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak yükselttiği tansiyona ilişkin konuşan Yıldırım, "Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok" dedi.