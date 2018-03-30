Cumhurbaşkanlığı: Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın yazılı açıklaması şöyle:
'ULUSLARARASI TOPLUMU GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ'
"Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz."
Filistinlilerce 'Toprak Günü' olarak anılan bugün 30 bin Filistinli İsrail'in Gazze sınırında protesto gösterisi yaptı. İsrail güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahalesi sonucu can kaybı sürekli artiyor. Son gelen bilgilere göre 12 Filistinli öldü, 1000'den fazlası yaralandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)