Ukrayna Dışişleri Bakanı, Erdoğan’la Rusya’da hüküm giyen Ukraynalıları görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin’in Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Rusya’da hüküm giyen Ukraynalıların serbest bırakılması konusunda iki ülke arasındaki işbirliğinin devamının ele alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

© AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND Ukrayna Dışişleri Bakanı, Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı için Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Klimkin'in Rusya'da hüküm giyen Ukraynalıların serbest bırakılması için ‘sürece Kırım Tatar halkının liderleri de dâhil edilerek Ukrayna-Türk işbirliğinin devam etmesi gerektiğine' vurgu yaptığı kaydedildi.

Türkiye — Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) VI. Toplantısı için Türkiye'ye gelen Ukrayna Dışişleri Pavel Klimkin, dün Anıtkabir'i ziyaret etmiş ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin yenilenmiş konsolosluk bölümünün açılışına katılmıştı.