Ukrayna Dışişleri Bakanı, Erdoğan’la Rusya’da hüküm giyen Ukraynalıları görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Klimkin'in Rusya'da hüküm giyen Ukraynalıların serbest bırakılması için ‘sürece Kırım Tatar halkının liderleri de dâhil edilerek Ukrayna-Türk işbirliğinin devam etmesi gerektiğine' vurgu yaptığı kaydedildi.
© AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND
Türkiye — Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) VI. Toplantısı için Türkiye'ye gelen Ukrayna Dışişleri Pavel Klimkin, dün Anıtkabir'i ziyaret etmiş ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin yenilenmiş konsolosluk bölümünün açılışına katılmıştı.
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