Boğaziçi Üniversitesi'nden gönderilen e-posta ortalığı karıştırdı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin harekatı için 19 Mart'ta lokum dağıtılması sırasında çıkan olaylarla ilgili üniversite yönetimi imzasıyla dolaşıma sokulan bir e-posta ortalığı karıştırdı.

Olay sonrası gözaltına alınanlar olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz ve bunların eşkallerini her şeyi belirleme suretiyle, bu terörist gençlere, bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez. Üniversite, vatanına, milletine hizmet edecek bir nesil yetiştirir" diye tepki göstermişti.

'BASKICI ORTAM DEVAM EDERSE…'

Üniversitenin akademik kadrosu, öğrencileri ve çalışanları ile iletişim kurulan mail sistemi üzerinden 15.34'te bir mesaj paylaşıldı. Mailde "Meydana gelen korku ve panik havasında fikir beyan etmek cesaret göstergesi haline gelmiş olup bu cesareti gösterenlerin de kamuoyu önünde siyasi ve politik hedefler haline getirilmesi üniversitemizi oldukça kaygılandırmıştır. Bu baskıcı ortam devam ettiği sürece ders verilmesi, araştırma yapılması ve bilimsel ilerleme sağlanması mümkün değildir" şeklinde ifadeler kullanıldı.

© AA/ Arif Hüdaverdi Yaman Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi'ne: Terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup çıkarıp gereğini yapıyoruz

Üniversitenin resmi mail hesabından atılan mesajdan 10 dakika sonra yeni bir mesaj daha yollandı. O mesajda ise ilk açıklamanın Rektörlük onayı olmaksızın gerçekleştirildiği belirtilerek, "Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz" denildi.

ÜÇÜNCÜ MAİL: İKİ MAİL DE SAHTE

OdaTV'nin haberine göre yaşan mail kargaşasına ilişkin üniversite rektörlüğünden açıklama yapıldı. Rektörlük'ten yapılan açıklamada "Üniversitemizde Yaşanan Son Olaylar Üzerine" ve "Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!" başlıklı mesajların üniversitenin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmadığı ifade edildi. Açıklamada, üniversitenin sistemine sanal bir saldırı yapıldığı ifade edildi.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan hedefindeki Boğaziçi öğrencilerine: Okuma hakkı vermeyeceğiz

Boğaziçi Üniversitesi'nin açıklaması şöyle:

"Üniversitemize yapılan sanal saldırı hakkında açıklama

30 Mart 2018 Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kayıt İşleri Birimi'nin e-mail sisteminden bir sızma sonucu gönderilen ‘Üniversitemizde Yaşanan Son Olaylar Üzerine' ve ‘Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!' başlıklı iki ayrı mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmamış ve gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır."