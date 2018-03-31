Kayıt
01:12 31 Mart 2018
Ankara+ 2°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Mahkeme

    Teğmene, toplu halde namaz kılan 5 eri tehditten 20 yıl hapis cezası

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 105

    Kayseri'de, 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığında görevli bir teğmen, koğuş girişinde toplu halde namaz kılan 5 eri silahla tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Sınav- Öğrenci
    © AA/
    Askeri lise sınavı sorularını 'Allah rızası için' dağıtmışlar
    Merkezde askerlik görevini yapan 5 erin koğuşların girişinde botların konulduğu bölümde toplu halde namaz kıldığını görüp, nöbetçi subay odasına çağırdığı askerleri uyardığı ve daha sonra tabancasıyla askerleri tehdit ettiği öne sürülen teğmen Celalettin G. hakkında "dini ibadetlerin toplu olarak yapılmasını tehditle engelleme" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldı.

    Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık teğmen Celalettin G. ile avukatı hazır bulundu.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinde 8 yıldır görev yaptığını belirten sanık Celalettin G, savunmasında olay tarihinde 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Fabrika Müdürlüğünde nöbetçi subay olduğunu söyledi.

    'GRUPLAŞMALAR MI OLUYOR DİYE ÇAĞIRDIM'

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar - Genelkurmay Başkanlığı
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    'Sıkıyönetim komutanı olacak' denilen 18 general tahliye edildi
    Olay saatinde rutin kontrolleri yaptığını belirten Celalettin G, "Rutin kontrollerimi yaparken isimleri müşteki olarak geçen şahısların koğuşların giriş bölmesinde botların koyulu olduğu alanda toplu olarak namaz kıldıklarını gördüm. Askeriyede gruplaşmalar olmaması gerektiği için, 'gruplaşmalar mı oluyor' diye düşünerek ibadetleri bitince odama gelmelerini söyledim." dedi.

    'NEFES FİLMİNDEKİ GİBİ SENORYOLANDIRMAK İSTEDİM'

    Müştekilerin bir süre sonra mesaisini yaptığı odanın önüne geldiklerini kaydeden Celalettin G, şunları dile getirdi: "Askerler gelince 'Siz inançlı insanlarsınız, grup olarak hareket etmemelisiniz ve inançlı insanlar ahiretten korkar, hesap verirken bu durumu da gözetmelisiniz. Allah katında sorumlusunuz.' demek istedim. Daha etkili olsun diye önceden şarjörünü çıkarmış olduğum nöbet silahını müştekilere doğru yönelterek, 'Dan, dan, dan, varsayalım hepimizi vurdular, ahirette hesap veriyoruz. Bu durumda ne olacak?' dedim. Buradaki silah kullanmamdaki amacım 'Nefes' filmindeki gibi askerlerin aklında daha iyi kalsın diye senaryolandırmaktı."

    Bu sırada rahatsızlanan bir askere yardımcı olduğunu ve daha sonra bireysel olarak görüştüğü askere gruplaşmalara mahal vermemeleri gerektiğini söylediğini savunan Celalettin G, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

    SİLAHLA TEHDİTTEN 20 YIL

    Nurettin Canikli
    © AA/
    Canikli: Askeri okullar FETÖ'den temizlendi, TSK'da mücadele devam ediyor
    Mahkeme, sanık teğmene silahla tehdit suçlamasıyla her bir müşteki için dörder yıl olmak üzere 20 yıl hapis cezası verdi.

    Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar sanık hakkında 'dini ibadetlerin toplu olarak yapılmasını tehditle engelleme' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmışsa da suçun nitelendirmesi açısından dosya kapsamında bir bütün olarak değerlendirme yapıldığında, özellikle sanığın müştekilerin namaz kılmasından sonra nöbetçi astsubay odasının önünde her müştekiye karşı ayrı ayrı tabanca ile tetik düşürmesi dikkate alındığında, eylemin 'silahlı tehdit' suçunu oluşturduğu ve sanığın atılı suçu işlediği sabit olarak anlaşılmakla, TCK'nin 106/2. a maddesi gereğince suçun işleniş şekli, sanığın kişiliği, sanığın asker olması dikkate alındığında suçun sonuçlarını daha iyi bileceğinden suç işleme kastının yoğunluğu, yine silahla tehdit suçunun temelinin ibadetini yapan, namazını kılan askerlere karşı işlemesi dikkate alındığında bu yönden de suç kastının yoğunluğu ve silahla tehdidin varmış olduğu aşama, tehditte kullanılan tabancanın korkutucu etkisi nazara alınarak takdiren ve teşdiden müşteki sayısında 5 kez 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar - Genelkurmay Başkanlığı
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    İtirafçı teğmen: FETÖ'cüler Genelkurmay'da hala aktif
    Teğmen Celalettin G.'nin, 19 Şubat’ta görülen duruşmada tutuklandığı, mahkemenin kararının Cumhuriyet Başsavcılığınca temyize gönderildiği öğrenildi.

    Olaya ilişkin iddianamede, 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığında teğmen olarak görev yapan Celalettin G'nin 16 Ekim 2017'de koğuş girişinde yatsı namazını kıldıklarını gördüğü erler B.Ç, İ.D, N.E, Ö.D. ve Y.B.D'yi odasına çağırıp toplu şekilde namaz kılmamaları gerektiğini söyleyerek, silahıyla tehditte bulunduğu öne sürülüyor.

    İddianamede, müşteki erlerin, yatsı namazını toplu olarak koğuşta kılmaları üzerine komutanları teğmen Celaleddin G'nin, 'koğuşta toplu olarak namaz kılamayacaklarını' söylediğini iddia ederek şikayetçi oldukları belirtiliyor.

    İlgili konular:

    Semra Özal: Türkiye'ye laikliği Turgut Bey getirdi, namaz da kılardım, viski de içerdim
    Ayasofya'da ezan okuyup namaz kıldılar
    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda namaz rötarı
    Etiketler:
    Hapis cezası, Namaz, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kayseri, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Miss Kazakistan 2018 yarışmacıları
    Miss Kazakistan 2018 Yarışması’nda taç için yarışacak güzeller
    Karikatür
    Fransa: Kürtlere destek garantisi verdik, Menbiç'e asker gönderilecek
    Vietnam geleneksel kıyafetleri ao dai’lardaki Rus halk motifleri
    Vietnam geleneksel kıyafeti 'ao dai’lardaki Rus halk motifleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam