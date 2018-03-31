İstanbul'da 155 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün 14.00-19.00 saatleri arasında yapılan 'Türkiye Güven Huzur Denetimi' ve akşam 20.00-01.00 arası yapılan 'Yeditepe Huzur Denetimi'nde 155 kişi gözaltına alındı. Araç ve işyeri sahiplerine de 212 bin TL ceza kesildi.