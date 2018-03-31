Ankara metrosunda kaza: Seferler durdu, Başkan Tuna özür diledi

Ankara'da sabah erken saatlerde Kızılay-Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni kaza yaptı.

Ulus makas bölgesinde meydana gelen kaza nedeniyle Kızılay-Batıkent yönünde seferlere ara verilirken, Batıkent'ten İvedik istasyonuna gelen yolcular buradan otobüslerle Kızılay'a aktarıldı.

Seferlerin normale dönebilmesi için Ulus makas bölgesindeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

EGO ve Bugsaş personellerimize geçmiş olsun diyor, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diyoruz. pic.twitter.com/kz6L4JUmwi — Doç. Dr. Mustafa Tuna (@mustafatuna0606) March 31, 2018

​Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, güne üzücü bir haberle uyandıklarını belirterek, "Hasar ve durum tespit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik-Kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Tuna, kaza nedeniyle EGO ve BUGSAŞ personeline geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.