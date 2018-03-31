Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin programı belli oldu. Buna göre, 3 Nisan'da Türkiye-Rusya ÜDİK yedinci toplantısı yapılacak. Aynı gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni gerçekleşecek. Suriye konulu Üçlü Zirve ise 4 Nisan'da Ankara'da olacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eşbaşkanlıklarında ilgili bakanların da katılımıyla, 3 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek.

ÜDİK toplantısında Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret kapsamında aynı gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni de yapılacak.

ÜÇLÜ ZİRVEDE SURİYE ELE ALINACAK

Suriye konulu Üçlü Zirve ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleşecek.

Zirve çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı arasında bir ikili görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Söz konusu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacak.