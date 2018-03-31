Yıldırım: Tetanoz, difteri gibi aşılar artık Türkiye'de üretilecek

Başbakan Binali Yıldırım, "Tetanoz, difteri gibi aşıları artık 2019'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz" dedi.

İzmir'de Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Yıldırım, önceliklerinin hep insan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İzmirli olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan şu ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. İnsan deyince en önce sağlık akla geliyor. Sağlık hizmeti almak hepimizin en temel hakkıdır bacılarım, kardeşlerim. Devletin de görevi vatandaşa en iyi sağlık hizmetini vermektir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Bu gerçekten hareketle insanımıza gelişmiş sağlık hizmeti vermek için büyük bir değişim, dönüşüm başlattık. Sağlık alanında sağlık alanında çok önemli değişiklik, dönüşüm yaşadık."

'YATAK SAYISINI 108 BİNE ÇIKARDIK'

AK Parti hükümetleri döneminde sağlık sektöründe büyük hizmetler yapıldığını ifade eden Yıldırım, şu bilgileri verdi:

© AFP 2018/ ADEM ALTAN Yıldırım: Hastaneler o kadar şirin hale geldi ki, acile kız bakmaya gidiyorlar

"15 yıl içinde yatak sayısını 18 binden 108 bine çıkardık. 481 olan acil servis sayısını 2 bin 137'ye, 600 olan ambulans sayısını 4 bin 921'e çıkardık. İşte hizmetin adı bu. Artık vatandaş hastaneye gitmeden randevu alabiliyor. Avrupa'nın tamamından daha fazla altıncı seviye dijital sağlık hizmeti veriyoruz. Yenidoğan taramalarına 5 yeni tesis daha ilave ettik. Bebeklerimiz için çocuklarımız için dünyada ilk kez karekod destekli aşı takip sistemini hayata geçirdik. Engelsiz sağlık iletişim merkezi ile engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimindeki bütün engelleri ortadan kaldırdık. Biz sizlerle gurur duyuyoruz."

'AŞILAR TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK'

Yıldırım, sağlıkta Teletıp Sistemini hayata geçirdiklerini, artık Ödemiş'te çekilen bir tıbbi görüntünün ülkenin her yanında görüntülenebildiğini, ambulansta çekilen EKG'yi hekimlerin aynı anda yorumlayabildiğini, durmayacaklarını ve yola devam edeceklerini aktardı.

"Tetanos, difteri gibi aşıları artık 2019'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz" ifadelerini kullanan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"İlaç sektöründe attığımız adımlarla 6 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. Yerlileştirme projesiyle bugün tüketilen her kutu ilacın yüzde 80'ini kendimiz üretiyoruz. Tıbbi cihaz, görüntüleme cihazı üretimi ile ilaç üretimi ile birlikte yerli sanayimize 6 milyar 900 milyon katkı sağlamış olacağız. Böylelikle ilaç sanayimizin biyoteknoloji ürünlerinde bir global üs haline geleceğimize inanıyorum."