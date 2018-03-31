Erdoğan: Ekonomide her kötülüğün anası faizdir

"Birileri çıkıp garip garip konuşuyor, 'Ekonomi şöyle, dikkatli olmak lazım' falan… Tabii dikkatli olacaksın. Ama kendi ayağına da kurşun sıkamazsın. Bu faiz belasından Türkiye'yi, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz."
'DİKKATLİ OLACAKSIN AMA KENDİ AYAĞINA DA KURŞUNU SIKMAYACAKSIN'
Erdoğan, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak da "Bugün itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3820. Onlar kaçacak biz kovalayacağız" dedi.
Erdoğan'ın kongredeki konuşmasından ise satır başları şöyle:
- Bugünlerde bazı nankörlerin, bazı köksüzlerin, gözlerini Türk milletine düşmanlığın kör ettiği bazı idraksizlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurt dışına gitmekten söz ettiklerini duyuyorum. Yıllardır görevlerimiz gereği dünyadaki ülkelerin çok büyük bir bölümüne gittik, az çok hepsiyle ilgili bir kanaat edindik. Eğer Türkiye'de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa şunu bilsinler ki aradıkları yer bu dünyada değildir. Türkiye'de yaşayamayan, hele hele İstanbul'da yaşamaktan usanan biri ülkemize değil, hayata küsmüş demektir.
- Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolar. Hamdolsun şu anda döviz rezervimiz 120 milyar dolar. Bazıları bakıyorsun diyor ki; 'Yok kurda şöyle oldu, yok şunda şöyle oldu, bunda böyle oldu…'Batsın sizin kurunuz ya, ne kuru? Biz dimdik yolumuza devam ediyoruz. İnançlıyız, güçlüyüz ve yatırımların ülkesiyiz.
- 25 tane havaalanı, havalimanı varken şimdi 57 tane havalimanı, havaalanı var. Bunlar ne bunlar? Batan bir ülke bunları yapabilir mi, biten bir ülke bunları yapabilir mi, Bunları nasıl konuşursunuz? Konuşamazsınız bunları. Hele hele sorumluluk mevkisinde olanlar bunları hiç konuşamaz. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz. Ha inanmıyorsan kusura bakma arkadaş, biz bu işe inananlarla yola devam ederiz.
- Türkiye'nin, aba altından sopa göstermelerle, tehdit kokan beyanatlarla, proje ürünü terör örgütleriyle, kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğunu, hamdolsun 4-5 yılda defalarca ispatladık. 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi, Allah'ın izniyle durduracak bir güç tanımıyoruz.
- Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın.
- Kosova'yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye'ye darbe girişiminde bulunan bu adamları, sen koynunda nasıl beslersin, bunun hesabını sen de vereceksin. Benim Kosovalı kardeşlerim senin gibi Başbakan"a da prim vermez. Benim Kosovalı kardeşlerim, tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır, ben bunu da biliyorum.
- Birisi de çıkmış 'Ben' diyor, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyim.' Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olmak sana bir şey kazandırmıyor ki. Zaten şu anda Mustafa Kemal Atatürk sağ olsa, seni bu partinin başında bir dakika tutmaz. Gazi Mustafa Kemal, yerliydi, Gazi Mustafa Kemal, milliydi. Sen yerli de değilsin, milli de değilsin, gayri millisin. Kalkıp bizim yerliliğimiz, milliliğimiz üzerinde spekülasyon yapıyor. Şu anda mahkemedesin, hesabını vereceksin. Bizi Pensilvanya'dakinin, ben onun siyasi ayağıymışım. Göreceksin şimdi kim siyasi ayağı? Hesabını vereceksin ve yanında taşıdığın o Pensilvanya'dakinin uşaklarının hesabını da vereceksin ve onlarla nasıl bir profil oluşturduğunuzun da hesabını vereceksiniz. Odalarınızda ne tür oyunlar kurduğunuzun hesaplarını da vereceksiniz.
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