Erdoğan: Ekonomide her kötülüğün anası faizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe kongresine katılmak üzere Pendik'e gitti. Kongrenin yapılacağı salon önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Birileri çıkıp garip garip konuşuyor, 'Ekonomi şöyle, dikkatli olmak lazım' falan… Tabii dikkatli olacaksın. Ama kendi ayağına da kurşun sıkamazsın. Bu faiz belasından Türkiye'yi, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz."

'DİKKATLİ OLACAKSIN AMA KENDİ AYAĞINA DA KURŞUNU SIKMAYACAKSIN'

Büyüme rakamlarına değinen Erdoğan, "Türkiye büyümede ne yaptı? 7.4'le G-20 ülkeleri arasında 1 numara oldu, 1 numara. G-20 ülkelerinde kimler yok? Amerika'sı var, Çin'i var, Rusya'sı var, hepsi var. Bir numara Türkiye, 7.4. Ama çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor. 'Ekonomi şöyle, ekonomi böyle, dikkatli olmamız lazım.' Yahu her zaman dikkatli olacaksın zaten. Dikkatli olmadığın zaman en büyük trafik kazasını sen yaparsın. Tabii dikkatli olacaksın ama kendi ayağına da kurşunu sıkmayacaksın" diye konuştu.

Erdoğan, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak da "Bugün itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3820. Onlar kaçacak biz kovalayacağız" dedi.

Erdoğan'ın kongredeki konuşmasından ise satır başları şöyle: