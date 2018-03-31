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    Ahmet Berat Çonkar

    ‘ABD Suriye’deki hatasından nasıl döneceğini bulmaya çalışıyor’

    © Sputnik/ Atakan Şalcıoğlu
    Türkiye
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    Elif Sudagezer
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    Rus-Türk Toplumsal Forumu Eş Başkanı Çonkar, “Washington, Suriye’de gelinen noktanın hem ABD hem de Batı için çok kötü bir görüntü teşkil ettiğinin farkında ve hatasından dönmeye çalışıyor. Türkiye ise kendi politikasını yürütmeye devam edecek” dedi.

    Rus-Türk Toplumsal Forumu Eş Başkanları Ahmet Berat Çonkar ve Eleonora Mitrofanova
    © Sputnik/ Atakan Şalcıoğlu
    'Rusya ve Türkiye, çarpıtılmış bilgi sunan Batı'yı aradan çıkarmalı'
    Türkiye ve Rusya’nın sivil toplum kuruluşları, kültür, bilim ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri, federal ve bölge yönetim yetkilileri, iş adamları katılımıyla İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen Rus-Türk Toplumsal Forumu'nun ardından Rus-Türk Toplumsal Forumu Eş Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Çonkar, Ahmet Berat Çonkar, Sputnik’in sorularını yanıtladı.

    ‘TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ RUSYA-TÜRKİYE’NİN İLİŞKİLERİNDE HAYATİ ÖNEMDE’

    Toplumsal ilişkilerin Rusya ve Türkiye’nin ikili ilişkilerinde önemli bir yapı taşı olduğuna işaret eden Çonkar “İnsani ilişkiler, toplumsal ilişkiler aslında ilişkilerin en önemli olan alanıdır. Çünkü bütün ilişkiler bunun üzerine kurulur. Biz inanıyoruz ki, toplumsal forumun oluşturmuş olduğu 11 komitenin alanlarında güzel ilişkiler geliştirip toplumları yakınlaştırabilirsek, birbirlerini daha iyi, yakından tanır hale getirebilirsek, bu hem ekonomik alanda hem de siyasi alanda, birçok farklı alanda ilişkilerimizin çok daha iyi seviyeye taşınmasını sağlayabilir”dedi.

    Çonkar “İşte 100 milyar dolar gibi bir ticaret hacmi hedefimiz var. İş adamlarımızın bir takım sorunları var. Karşılıklı bunların halledilmesi lazım. Bunlarla ilgili olarak da bizi komitelerimizin ilgi alanlarına giren çok çeşitli konular var. Bunlarda biz etkin bir mekanizma oluşturup da harekete geçirebilirsek bunların hem doğrudan ticarete, ekonomiye, siyasete ve insanların arasındaki, toplumların birbirlerini daha iyi algılayarak, daha iyi, daha temeli sağlam bir ilişki oluşturulabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

    ‘RUSYA’YLA İLİŞKİLERİ TÜRKİYE’NİN BATI’YLA İLİŞKİLERİNİN TAMAMLAYICISI NİTELİĞİNDE’

    Belarus'un başkenti Minsk'teki Rusya Büyükelçiliği önüne AVM yangınında ölenleri anmak için bırakılan çiçek ve oyuncaklar
    © REUTERS/ Vasily Fedosenko
    Türkiye-Rusya Dostluk Grubu Başkanı Berber'den Rusya'ya başsağlığı mesajı
    Türkiye’nin hem Batı ülkeleriyle hem de Rusya’yla birbirini tamamlar nitelikte ilişkiler içerisinde olduğunu aktaran Çonkar şöyle konuştu:

    “Türkiye bir NATO üyesi olarak güvenlik alanında bir yandan da komşularıyla pozitif ilişkiler geliştirerek hem güvenli hem de istikrarı sağlayıcı her türlü projede yer alması gerekir. Çünkü Türkiye merkezi bir ülke. Çevresi Kafkaslarla Ortadoğu Balkanlar kuzey afrika akdeniz karadeniz bunların hepsini bir arada düşünürsek Türkiye’nin kısıtlanmış bir politika uygulaması söz konusu değil. O yüzden çok yönlü bir politika uygulanıyor. Rusya ile olan ilişkilerde özellikle Suriye’de krizin çözümü noktasında ve Türkiye’nin terörle mücadelesi konusunda Rusya’nın yaklaşımı çok önemli.Bu anlamda savunma sanayi  ve diğer  alanlarda Rusya ve diğer ülkelerle geliştireceği ilişkiler milli güvenliği açısından bağımsız hareket edebilen bir ülke olarak hareket edebilirliği özel önem taşıyor. Tabiİ, Türkiye AB ile de NATO ile de genel güvenlik ve uluslararası güven işbirliği gibi alanlarda iş birliğini geliştirerek dünya barışını sağlayacak tarzda adımların atılması yönünde bir politika oluşturuyor. Rusya ile olan ilişkiler de bu hedefi gerçekleştirmek açısından çok büyük bir zemin oluşturuyor. O açıdan kimsenin endişe etmesini gerektiren bir durum yok. Türkiye’nin Rusya olan ilişkileri Batı ile olan, diğer ülkelerle olan ilişkilerde tamamlayıcı nitelik taşıyor.”

    ‘ABD SURİYE’DEKİ HATASINDAN DÖNMEYE ÇALIŞIYOR’

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
    Trump: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin
    ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini açıklamasının hatırlatılması üzerine Çonkar, ABD’nin yaptığı hatadan dönme niyetinde olduğunu söyledi. Çonkar şöyle devam etti:

    “O açıklamanın ne anlama geldiğini iyi analiz etmek lazım. Nasıl çekilecek? Ne zaman ve ne derece çekilecek, bunlar tartışmalı konular. ABD Savunma Bakanlığı ABD Başkanı’nın söylediklerine kıyasla farklı şeyler söylüyor. Öncelikle buna bakmak lazım. Başkanın öyle bir düşüncesi olduğunu görüyoruz ama sistem buna bu şekilde hareket etmesine izin vermiyor, anladığımız kadarıyla. Ama Türkiye kendi politikasını yürütecektir. ABD ise yaptığı yanlışlardan dönmek zorunda. Türkiye ABD’ye bunu her ortamda iletti. Geçen hafta, Washington’da Senato’da, Temsilciler Meclisi’nde bunu ABD’li meslektaşlarımızın dikkatine sunduk. Çoğu da zaten bizimle benzer düşünceler içerisinde. Yaptıkları bir yanlış var. ‘Biz bu adamlarla teröre karşı savaştık, şimdi biz bu adamları yüzüstü bırakabilir miyiz, şimdi bu yanlıştan nasıl döneriz’ şeklinde bir düşünceleri var. Orta ve uzun vadede bir terör örgütüyle birlikte var olamayacaklarını, bunun orta ve uzun vadede hem ABD hem de Batı için çok kötü bir görüntü teşkil ettiğinin farkındalar. İnşallah herkes devlet aklıyla düşünerek doğru kararlar alır.”

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    Etiketler:
    Rusya-Türkiye ilişkileri, Donald Trump, Ahmet Berat Çonkar, Suriye, ABD, Rusya, Türkiye
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