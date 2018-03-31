Erdoğan: CHP denince akla yolsuzluk gelir

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Ekonomide her kötülüğün anası faizdir

Erdoğan, AK Parti Ümraniye İlçe kongresi öncesi kendini bekleyen kalabalığa konuştu. Erdoğan, "Kimin takva ittikası Allah'a daha yakınsa en üstün o. Bundan taviz var mı? Bizim inancımızda durum bu. Başkaları bizi ilgilendirmez. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seveceğiz. Birbirimizi kırmayacağız. Biz de fitne, fesat yok. Gurur, kibir bizde olmayacak. Bize tevazu yakışır. Ve AK Parti tevazuyla bugünlere geldi. Böyle de yürüyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, Fetullah Gülen'in beddua seansları düzenlediğini söyleyerek "Bayrağımız ortada ve tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti. Yok paralel devletmiş şu devletmiş bu devletmiş. Onlar Pensilvanya'ya ait olsun. O oradan ne yapacaksa yapsın. Geceleri beddua seansları yapıyormuş. Varsın yapsın. Onların bedduaları o'nadır. Biz milletimizin dualarıyla bugünlere geldik. Rabbimin lütfuyla inşallah yola devam edeceğiz. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.

'3 BİN 821 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Erdoğan, 'Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Heraketı'nda 3 bin 821 teröristin etkisiz hale getirildiğini' açıkladı. Erdoğan daha sonra kongreye katılmak için spor salonuna geçti.

Erdoğan'ın kongredeki konuşmasından satır başları şöyle: