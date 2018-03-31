Erdoğan: CHP denince akla yolsuzluk gelir

Erdoğan, Fetullah Gülen'in beddua seansları düzenlediğini söyleyerek "Bayrağımız ortada ve tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti. Yok paralel devletmiş şu devletmiş bu devletmiş. Onlar Pensilvanya'ya ait olsun. O oradan ne yapacaksa yapsın. Geceleri beddua seansları yapıyormuş. Varsın yapsın. Onların bedduaları o'nadır. Biz milletimizin dualarıyla bugünlere geldik. Rabbimin lütfuyla inşallah yola devam edeceğiz. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.
'3 BİN 821 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
Erdoğan, 'Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Heraketı'nda 3 bin 821 teröristin etkisiz hale getirildiğini' açıkladı. Erdoğan daha sonra kongreye katılmak için spor salonuna geçti.
Erdoğan'ın kongredeki konuşmasından satır başları şöyle:
- Hem gecekondulaşmanın hem de bunun getirdiği ağır ekonomik, sosyal, siyasal sorunların tüm ağırlığıyla hissedildiği yer olarak hafızalara kazınmıştır. Halbuki ümran, mutluluk demektir. Ümraniye ismiyle müsemma hizmetlere ancak ilçe olmasının ardından kavuşmuştur.
- İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimizde Ümraniye Türkiye'de neyle anılıyordu? Patlayan çöp dağının olduğu, 39 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan çöplüğüyle tanınıyordu. O çöplüğün mimarı kimlerdi? Halk Parti, Halk Parti, ey Cumhuriyet Halk Partisi, sizin geçmişinizde bu faturalar var. Ben şimdi CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bunlara gidin önce bunu sorun. Sizin geçmişiniz karanlık, siz önce çöp dağları patladığı zaman 39 vatandaşımızın öldüğü Ümraniye vahşetinin hesabını verin.
- CHP dediğiniz zaman akla ne gelir? Çöp gelir. CHP dediğiniz zaman akla ne gelir İstanbul'da? Kirli havalar gelir. Ne gelir? Susuzluk gelir. Ne gelir? Maske ile dolaştığımız günler gelir. Yolsuzluk gelir. Yoksulluk gelir. Yasaklar gelir. Bunları siz yaşattınız gelir. Sene 1994'te İstanbul ne dedi? Hep birlikte 'AK Parti' dedi. Buralar ondan sonra şehirciliği gördü. Artık çöp dağları yok, susuzluk yok. Bunlardan kurtulduk. Şimdi Ümraniye'de o çöp dağının olduğu yerde spor tesisleri var. Şu anda gençlerin emrinde bu var.
- İşte o Ümraniye'den bugünkü Ümraniye'ye geldik. Büyükşehir ve ilçe belediyemiz bir yandan bakanlıklarımız ve diğer kurumlarımız öte yandan İstanbul'un her köşesiyle birlikte Ümraniye'yi de ismine layık bir yer haline getirmek için çok çalıştık. Sadece ilçe belediyemiz 1 katrilyon 487 trilyon liralık yatırımla rutin faaliyetlerin yanında ilçemize son 14 yılda 400'ün üzerinde kalıcı eser kazandırdı."
- Türkiye'nin gayesi, Fransa iyi dinle, işgal değil bölgeyi eli kanlı çetelerden kurtarmaktır.
- Trump'a 'İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. İsrail'in insanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyorum.
- Siz NATO'da beraber olan ortağınızla değil de terör örgütleriyle beraber hareket ediyorsanız, buyurun devam edin. Siz Elysee Sarayı'nda teröristleri ağırlayabilirsiniz. Bir başkası da zaten Almanya'da, o da bakıyorsun sarayda ağırlama yapıyor, mahkumiyeti olduğu halde bunu yapıyor. Ne yaparsanız yapın. Biz hukuktan ayrılmadan, bu ülkede şehitlerimizin hukukunu sonuna kadar savunacağız ve bu ülkenin topraklarına roketlerle saldıranlara da bunun hesabını soracağız.
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