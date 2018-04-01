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    TEM-kaza

    TEM'de kaza: 6 polis yaralandı

    © AA/ Gökhan Yılmaz
    Türkiye
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    İstanbul'daki TEM otoyolunda çevik kuvvet ekiplerini taşıyan midibüs kontrolünü kaybederek orta şeritte yan yattı. Kaza nedeniyle 6 polis yaralandı.

    TEM gişesine aynı anda giren tır ile otomobil sıkıştı
    © Fotoğraf: DHA
    TEM gişesine aynı anda giren TIR ile otomobil sıkıştı
    TEM otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada iddialara göre seyir halinde bulunan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 34 UR 0163 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

    Kazada minibüste bulunan 6 polis yaralandı. Yaralı polislere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen meslektaşları yaptı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre durdu. Kazaya karışan minibüsün çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile birlikte, Bağcılar'da bu sabah çevik kuvvet minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Şahin, "Sekiz arkadaşımız yaralı hiçbir arkadaşımızın hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde sabah meydana gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan polisleri tedavi gördükleri İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Soylu'ya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Soylu, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

    VALİ ŞAHİN: HAYATİ TEHLİKLERİ YOK

    Bakan Soylu'nun uğurlanmasının ardından hastanenin acil servis girişinde basın mensuplarına konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Mahmutbey gişelerine varmadan havalimanı yol ayırımında çevik kuvvet ekibimizi göreve götüren otobüsümüz bir başka araca çarpmamak için yaptığı manevra neticesinde devrildi. Sekiz arkadaşımız yaralı, hiçbir arkadaşımızın hayati tehlikesi yok. Tedavileri devam ediyor. Bunların bir kısmı da ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilecek gibi görülüyor. Ciddi bir kaza olabilirdi ama Allah muhafaza etti arkadaşlarımız şu anda iyi" dedi.

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    Etiketler:
    Kaza, Polis, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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