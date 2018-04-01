ByLock'un ardından 'Falcon': Yeni gözaltı dalgası başlayacak

FETÖ'nün, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çözülen kriptolu haberleşme ağı ByLock'tan sonra yine kriptolu haberleşme ağı olarak kullandığı 'Falcon' da çözüldü. Hazırlanan 'Falcon' listeleri Cumhuriyet savcılıklarına gönderildi.

© Fotoğraf: DHA KHK ile açığa alınınca intihar eden doktorun telefonunda ByLock olmadığı ortaya çıktı

Hürriyet gazetesinin haberine göre, MİT, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün yurtdışına kaçan örgüt üyeleri ile Türkiye'de kalan ve deşifre olmayan FETÖ'cülerin güvenli haberleşme sağlamak için yeni bir program geliştirdiğini tespit etti.

MİT bilişim uzmanlarının yaptığı çalışmada, örgüt üyelerinin ByLock benzeri kriptolu haberleşme ağı 'Falcon' üzerinden iletişim kurdukları ortaya çıkarıldı.

Kriptolu haberleşme ağı Falcon'a ulaşan MİT, programı çözerek, mesaj içeriklerine ulaştı. Bir süre görüşmeler takip edilerek kullanıcılar tespit edildi ve listeleri çıkarıldı. Deşifre edilen 'kripto FETÖ'cülerin' listeleri Cumhuriyet savcılıklarına gönderildi.

'Falcon' listesi ile yeni bir gözaltı dalgasının başlayacağı öğrenildi. Listede, bugüne kadar deşifre olmamış, kamu ve özel sektörde üst düzey görevde bulunan kişilerin de yer aldığı öne sürülüyor.

FETÖ'cülerin, ‘Falcon' programı üzerinden yeniden örgütü toparlamaya çalışıldığı, yeni kazanımlar üzerinden grup sohbetleri yaptıkları belirlendi. 'Falcon' üzerinden örgüt üyelerine moral motivasyonu verildiği, umut ve hayallerle örgüt üyelerine sabırlı olmaları, güzel günlerin yakında olduğu gibi mesajlar iletildiği tespit edildi. Yine aynı program üzerinden örgüte himmet adı altında para toplandığı da belirtildi.