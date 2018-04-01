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    Meral Akşener

    İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan Akşener: Korkunun sessizliğini huzurun sessizliği gibi yutturuyorlar

    © AA/
    Türkiye
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    Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Meral Akşener'in salona gelmesiyle başladı. İyi Parti, kurultay için AK Parti-CHP-Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye davet gönderdi. Parti tarafından MHP ve HDP'ye davet gönderilmedi.

    Ankara Spor Salonu'nda 'İYİ'ler kazanır' temasıyla düzenlenen kurultayı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı.

    Aytun Çıray
    © AA/ Murat Kaynak
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    Kurultayın gerçekleştirileceği salona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk bayrağı asıldı.

    Salona kurulan dev ekrandan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in fotoğraflarının bulunduğu sinevizyon gösterimi yapıldı.

    Balonlarla süslenen salonda 'Türkiye İYİ olacak', 'İYİ'ler kazanır, Türkiye kazanır', 'Engelleri aşa aşa geliyoruz', 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak', 'Bize güven, kendine güven, Türkiye İYİ olacak', 'İYİ'ler, kötülerden cesur' pankartları asıldı.

    Kurultayın yapıldığı salona gelen Akşener, partilileri selamladı. Bu sırada partililer 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları attı. Kurultaya katılan madencilerce verilen bareti takan Akşener, küçük bir madenci heykelini de elinde taşıdı.

    Bir çocuğu kucağına alan Akşener, kürsüye geçerek, "Hoşgeldiniz. Rabbime şükürler olsun, bu günleri bize gösterdi. İyi ki varsınız" dedi.

    KURULTAYDA TEK ADAY AKŞENER

    İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, 1064 delegenin imzasıyla kurultayı açtıklarını belirtti. Divan Başkanlığına Abdul Ahat Andican seçildi.

    Akşener'in tek aday olacağı kurultayda, partiyi 2019 seçimlerine taşıyacak kadrolar şekillenecek.

    HDP VE MHP DAVET EDİLMEDİ

    Meral Akşener liderliğinde İyi Parti, kurultay için AKP-CHP-SP ve DP'ye davet gönderdi. Parti tarafından MHP ve HDP'ye davet gönderilmedi.

    Kongreye Ak Parti kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de katıldı. Şener'in ekranda gözükmesiyle salonda yoğun alkış koptu.

    Akşener'in konuşmasının satır başları şöyle:

    'KADINLARA SESLENİYORUM, İYİ PARTİ SİZİNDİR'

    • Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, bir an bile gözünü kırpmadan toprağa şehit düşen şehitlerimize selam olsun.21. yüzyılda Türkiye'yi huzur ve güven içinde taşıyacak kadromuz buradadır. Minnetlerimi, şükranlarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Değerli dava arkadaşlarım, bu büyük buluşmayı hazırlayan herkese teşekkür ediyorum.
    • Türkiye'nin her yerindeki kadınlara sesleniyorum. Sizler güven ve huzur içinde yaşamalısınız. 
      İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener
      © AA/ Evrim Aydın
      Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı
      İYİ Parti sizindir. Türkiye'nin her yerindeki gençlere sesleniyorum. Üreterek, çalışarak mutlu olacağınız Türkiye'yi hak ediyorsunuz. İYİ Parti sizindir. Erkeklere sesleniyorum. İşinizde, evinizde huzurla yaşamak istiyorsunuz. İYİ Parti sizindir. Taksicisinden, ayakkabıcısına, pazarcısına kadar tüm esnaflara, mimarlardan doktorlara kadar tüm meslek mensuplarına sesleniyorum. Emeğinizin karşılığını almak istiyorsunuz. İYİ Parti sizindir.

    'FETÖ'YE BOYUN EĞMEDİK, BUGÜN DE EĞMEYECEĞİZ'

    • Bu kurultay İYİ Parti'nin değil, hepimizindir. Artık çözümsüzlük ve umutsuzluk batağına saplanmak yok. Artık güç simsarlarından korkmak yok. Bizler bu ülkenin gidişatına dur demek zorundayız. Artık bu ülkede iyilikleri konuşmanın zamanı geldi. Hepimiz biliyoruz; ülkemizdeki bu sessizlik huzurun sessizliği değil, korkunun sessizliğidir. İnsanlarımız konuşursak başımıza bir şey gelir mi korkusundan suskunlaşmıştır. Ekonomi tepetaklak olmuş yokuş aşağı olmuşken, korkunun sessizliğini huzurun sessizliği gibi yutturuyorlar. Biz iyiler o duvarı yıkacağız ki insanlar düşüncelerini korkmadan söyleyebilsinler.
    • Bizler korkudan susanlar değiliz. Bizler, bağıranlardan korkup boyun eğenlerden hiç değiliz. 28 Şubat'a da FETÖ'ye de boyun eğmedik, bugün de boyun eğmeyeceyeğiz. Bu ülkeyi yönetenler sizlere söylüyorum; artık bu milletin aklıyla alay edemeyeceksiniz. Bizler buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Bir tek gün ama bir tek gün nefes aldırmadığınız bu millete canınızın istediği gibi davranamazsınız. Hiç kimse milletten büyük değildir. Cumhuriyet ve demokrasi tek kişinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir. Ülkenin tüm kaynakları ırk, din, mezhep, politik, cinsiyet ayrım yapılmadan herkese eşit dağıtılmalıdır. Güçlü, güçsüz herkesin güvenliği devlete aittir.
    • Ahlak bilim ve hesap verebilirlik insan olmanın temel değerleridir. İnanç özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğü hukukun güvencesi altındadır. Bizi bizim yerimize tarif etmeye çalışanlar boşuna uğraşmasınlar. Bizler siyasi yelpazeye sığmayacak kadar geniş vizyona sahibiz. Kötülerin ve kötülüklerin karşısında birlikte duracağız ve biz kazanacağız! Çünkü millet biziz. Biz, görmezden gelen suskun milyonların eliyiz, diliyiz, vicdanıyız. Bu salonu dolduran kıymetli arkadaşlarım; 5 ay gibi kısa bir sürede Türkiye'nin dört bir yanında milletimiz için çalışan dava arkadaşlarım, ileride bugünü çok net hatırlayacaksınız. O gün gönül rahatlığıyla çocuklarınıza sen huzur içinde yaşıyorsun ya, biz o gün bu salonun içinde ve dışındaydık diye gururla anlatacaksınız.
    • Bugün kendi ikbal ve makamlarını korumak için yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Ölçüleri makam ve mevkilerini korumak olunca her şey kutsal, her şey milli. Makam ve mevkilerine dokunan herkes düşman onlar için.
    • Yargıçları, akademisyenleri baskıyla sindireceklerini sanıyorlar. Yanılıyorlar.
      İYİ Parti logosu
      © AA/ Evrim Aydın
      İYİ Partili başkana silahlı saldırıda bulunan polis tutuklandı
       Bu aziz millet bitti dediğinde biter her şey. Bu aziz millet haydi dediğinde başlar mücadele. Önünde kaya olsa, dağ olsa duramaz. Hepimizin rahat bir nefes almaya ihtiyacı var. Gencimiz, yaşlımız, memurumuz, işçimiz, emeklimiz krizden krize uyanmaktan bıktık. Millet sizin her aldanışınızdan bıktı usandı. Durmadan ama durmadan yalan söylemenizden usandı. İYİ Parti ülkeyi yönetmeye hazırdır. Ciddi bir ekip kurduk. Daha yola ilk çıktığımızda baktı ki siyaset simsarlarını korku salmıştı. Engelleri aşa geldik. Aynı sofrada oturanlar kendileriydi ama bize FETÖ'cü dediler. Hadi oradan dedik. Kendi yolumuzu kendimiz açtık. Elektrikleri kestiler megafonla konuştuk. Caddeleri kestiler, sokaklarda yürüdük. Ankara'da bu salonları dışarıda alanları doldurduk. Ancak unutmayın ki kalabalıklarımızın gösterdiği gücü ve kararlılığı gören güç haydutları üzerimize daha çok gelecek. Sayın Erdoğan'ın engin ittifak tecrübesi gündeme geldi. BOB'u kurdu, Dolmabahçe'de çözüm ittikfakı diye Cumhur ittifakı kurdular.

    'İYİ PARTİ'NİN YÜKSELİŞİNDEN KORKUYORLAR'

    • Seni Saadet Parti ile ittifak yapmaya zorlayan ne? Açıkla da millet öğrensin. İYİ Parti'nin yükselişinden korkuyorlar.Dün FETÖ'ye dediğin gibi bugün ittifak yaptıklarına da ne istiyorsanız verelim dediniz mi? Niçin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların, bu memlekete emek verenlerin yakasını bırak mıyorsunuz? Hangi cürretle İstiklal Marşı'nı değiştirmeye kalkıyorsunuz?

    '15 TEMMUZ'DA UÇAKLARLA KAÇIP, GÜVENDE OLDUĞUNU ANLAYINCA KAHRAMANLIK TASLAYAN LİDERİNİZ VAR SİZİN'

    Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

    • Bugün kendi ikbal ve makamlarını korumak için yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Ölçüleri makam ve mevkilerini korumak olunca her şey kutsal, her şey milli. Makam ve mevkilerine dokunan herkes düşman onlar için. Yüze gülümseyip arkadan malı götüren tosunlarınız var sizin. 28 Şubat'ta yağlı kazıkla tehdit edilirken dik duran karakterimiz var bizim. 15 Temmuz'da uçaklarla kaçıp, güvende olduğunu anlayınca kahramanlık taslayan lideriniz var sizin. Çıkar ittifakının kurdukları tezgahları görüyoruz. Bize her gün bir partiyle ittifak kurduruyorlar. Yapmadıklarımızı yaptı, söylemediklerimizi söyledi diyorlar. Dürüst olun. Kim kiminle ittifak yaparsa yapsın, biz milletimizle ittifak yapıyoruz.

    TV'LERİ ELEŞTİRDİ: ŞU AN PENGUEN Mİ YAYINLIYORLAR?

    • Allah, bu zalimlerin, kötülerin, yalancıların iktidarını bize yıkmayı nasip edecek inşallah. Bu güzel görüntüler ülkemizin televizyonlarında yayınlamalıydı. Şu an penguen mi yayınlıyorlar? 12 Eylül'den bile gerideyiz. Biz bu yola iktidarın emir eri medyasına güvenerek çıkmadık.
    • Dolar tarihin en yüksek noktasında. İşsizlik almış başını gitmiş ama Erdoğan, "Ekonomi uçuyor" diyor.
      Mehmet Şimşek
      © AA/
      Şimşek: Küresel ilişki ağımızda daha da ciddi bozulma olmaz
       Bakan Şimşek uyarıyor. Bunlar tamamen dağıldı. Nereden tutsanız elinizde kalıyor.
    • Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimiyle yap boz oyunları oynanmasına izin vermez. Biz, parası olan ailenin çocuğuyla, parası olmayan ailenin çocuğu farklı eğitimler almasın diye geliyoruz. Çocuklarımız sınavdan sınava koşturulan yarış atı muamelesi görmemelidir. Üniversiteler iktidara yalakalık üreten değil, bilim üreten kurumlara dönüşmelidir. O zaman Nobel alan bizden olur.
    • Şanlı ordumuzun mücadelesini tutup partinizin metal yorgunluğuna çare yaptınız! Şehitlerimizin ruhunu rencide ettiniz, Yazıklar olsun! Size söylüyorum Sayın Erdoğan, Yine aldatılıyorsunuz. İşte Amerika "Biz artık Suriye'nin ağır yükünü taşıyamayız, başkaları taşısın" deyip çıktı. Sizi Suudilerin, İsrail'in mayın temizleyicisi olarak kullanıyorlar. Ortadoğu'yu, Arabistan ve İsrail politikalarının çiftliği yapacaklar. Kaos imparatorları o kadar usta ki, onlar yazıyor, siz oynuyorsunuz! Suriye'de mültecileri de içine alan bir seçim yapılmalıdır. Suriye seçimlerinde ortaya çıkan irade kim olursa olsun Bizim muhatabımız o olmalıdır. Güçlü komşular, daha güçlü bir Türkiye demektir. Türkiye bölgenin gücü olacaksa, önce o bölge güçlü olmalıdır. 21. Yüzyılda, Enerji politikalarının içeriği de, coğrafyası da değişiyor, değişecek. Petrol dönemi bittiyor,siz ise halâ Ortadoğu'nun parmak sallayıcısı olmak derdindesiniz.

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