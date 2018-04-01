Pasaport, ehliyet ve kimlikler yarından itibaren tek yerden verilecek

Pasaport ve sürücü belgeleri yarından itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek.

© AA/ Murat Kaynak Milletvekillerine ömür boyu diplomatik pasaport

İçişleri Bakanlığı, pasaport ve sürücü belgelerinin 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek olması dolayısıyla kamu spotu hazırladı.

'Üçü bir yerde' sloganıyla hazırlanan kamu spotuna göre, yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek.

Kamu Spotu



"Pasaport, Kimlik, Ehliyet, 3'ü Bir Yerde, 2 Nisan'dan İtibaren Nüfus Müdürlüklerinde" pic.twitter.com/MId9QoAuvj — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) March 29, 2018

​Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

BAŞVURU NOKTALARI ARTIRILIYOR

Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak.

Vize serbestisine uygun, dünya standartlarında pasaportlar da basıma hazırlanıyor. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılıyor.