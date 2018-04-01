Erdoğan, Adana'da: Ey Netanyahu, sen bir teröristsin

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- 16 Nisan'da Adana'da ortalamanın üzerine çıkamasak da inşallah 2019'da ortalamanın çok üzerine çıkarak bizler için farklı düşünenlere yanıt vereceğiz.
- Muhalefetin sağlık diye bir derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka.
- Yola çıktığımızda Türkiye'de kişi başı milli gelir 3500 dolardı. Şimdi 11.000 dolar.
- 2003'te IMF'ye olan borcu sıfırladık. Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Bizden borç istediler. 5 milyon euro. 'Verin' dedim. Bunlar da baktılar ki vereceğiz, vazgeçtiler.
'TÜRKİYE'YE FRANSIZ OLANLAR RAHATSIZ'
- Şu an itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3844. Bazıları rahatsız. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız. Türkiye'ye sataşmasınlar. Önce teröristleri Elize Sarayı'nda kabul edenler kendilerine çeki düzen versinler. Bunu yapmayanlar bizle olan dostluklarını da kaybederler.
'SEN TERÖR DEVLETİSİN'
- Dün İsrail'in Başbakanı, muhattabım değil de.. Bir laf etmiş.. Lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış.
- Nükleer silahım var diye hava atma. Yeri gelince onlar da çalışmaz. Alma mazlumun ahını. Dünyada gezecek yer bulamazsın. Dürüst ol. Olmadığın sürece bizden olumlu kelam duyamazsın.
'METAL YORGUNLUĞUNU GERİDE BIRAKIYORUZ'
Partisinin Adana İl Kongresi'nde de konuşan Erdoğan, "Metal yorgunluğunu geride bırakıyoruz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
- Sizden ricam şu: Fitneye fesada aramızda yer vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Fitne üretmekten bıktık artık. Birbirini sadece Allah için seven bir kadro olarak hedefe yürüyeceğiz.
- (Afrin operasyonu) Bölgeleri özgürlüğe kavuşturdukça Suriyeli kardeşlerimiz dönecektir. Türkiye Suriye'de oyunu bozdukça çatlak sesler çıkmaya başladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 3844 oldu. Tepelerine tepelerine ineceğiz. Niye? Türkiye'nin sınırlarını taciz edenlere biz bu işi kolay kolay bırakmayız. İçerideki teröristlere de bırakmadık. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.
'AMERİKA'NIN SURİYE POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ TAKDİR EDİYORUZ'
- Amerika'nın Suriye politikasındaki kısmi de olsa değişiklikleri takdir ediyoruz. Bölge devletleriyle olduğu gibi Amerika'yla yakın çalışmaktan memnuniyet duyarız. Fransa'dan asla duymak istemeyeceğimiz ve kendilerine de yakıştıramayacağımız beyanlar geldi.
'SEN BİR TERÖRİSTSİN'
- Ey Netanyahu! Sen işgalcisin. İşgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Sen bir teröristsin. Filistinlilere yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı senin bu yaptıklarından rahatsız.
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