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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan, Adana'da: Ey Netanyahu, sen bir teröristsin

    © AA/ Eren Bozkurt
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Adana İl Kongresi öncesi dışarıdaki kalabalığa seslendi. Erdoğan'ın hedefinde Türkiye'nin Afrin harekatını eleştiren Fransa ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu vardı. Erdoğan daha sonra Adana İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

    • 16 Nisan'da Adana'da ortalamanın üzerine çıkamasak da inşallah 2019'da ortalamanın çok üzerine çıkarak bizler için farklı düşünenlere yanıt vereceğiz. 
    • Muhalefetin sağlık diye bir derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka.
    • Yola çıktığımızda Türkiye'de kişi başı milli gelir 3500 dolardı. Şimdi 11.000 dolar.
    • 2003'te IMF'ye olan borcu sıfırladık. Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Bizden borç istediler. 5 milyon euro. 'Verin' dedim. Bunlar da baktılar ki vereceğiz, vazgeçtiler. 

    'TÜRKİYE'YE FRANSIZ OLANLAR RAHATSIZ'

    • Şu an itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3844. Bazıları rahatsız. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız. Türkiye'ye sataşmasınlar. Önce teröristleri Elize Sarayı'nda kabul edenler kendilerine çeki düzen versinler. Bunu yapmayanlar bizle olan dostluklarını da kaybederler.

    'SEN TERÖR DEVLETİSİN'

    • Dün İsrail'in Başbakanı, muhattabım değil de.. Bir laf etmiş.. Lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış.
      İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
      © REUTERS/ Ronen Zvulun
      Netanyahu'dan Erdoğan'a Gazze yanıtı: Yıllardır sivilleri bombalayan birinden ahlak dersi almayacağız
       Ya bunların gözleri var, görmez. Kulakları var, duymaz. Ağızları var, hakkı söylemez. Kalpleri mühürlü. Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail mazlumlara karşı cesur, mazlumların dışında korkak ve ürkek. Zalimler hiçbir zaman cesur olamaz, zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu sen çok zayıfsın, garipsin. Kendine çeki düzen ver. Senin derdin teröristler değil. Sen terör devletisin. Gazze'de, Kudüs'te yaptıkların ortada. Senin dünyada sevenin yok.
    • Nükleer silahım var diye hava atma. Yeri gelince onlar da çalışmaz. Alma mazlumun ahını. Dünyada gezecek yer bulamazsın. Dürüst ol. Olmadığın sürece bizden olumlu kelam duyamazsın.

    'METAL YORGUNLUĞUNU GERİDE BIRAKIYORUZ'

    Partisinin Adana İl Kongresi'nde de konuşan Erdoğan, "Metal yorgunluğunu geride bırakıyoruz" dedi.

    Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

    • Sizden ricam şu: Fitneye fesada aramızda yer vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Fitne üretmekten bıktık artık. Birbirini sadece Allah için seven bir kadro olarak hedefe yürüyeceğiz.
    • (Afrin operasyonu) Bölgeleri özgürlüğe kavuşturdukça Suriyeli kardeşlerimiz dönecektir. Türkiye Suriye'de oyunu bozdukça çatlak sesler çıkmaya başladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 3844 oldu. Tepelerine tepelerine ineceğiz. Niye? Türkiye'nin sınırlarını taciz edenlere biz bu işi kolay kolay bırakmayız. İçerideki teröristlere de bırakmadık. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.

    'AMERİKA'NIN SURİYE POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ TAKDİR EDİYORUZ'

    • Amerika'nın Suriye politikasındaki kısmi de olsa değişiklikleri takdir ediyoruz. Bölge devletleriyle olduğu gibi Amerika'yla yakın çalışmaktan memnuniyet duyarız. Fransa'dan asla duymak istemeyeceğimiz ve kendilerine de yakıştıramayacağımız beyanlar geldi. 
    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/
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      Adana bu Fransızları iyi bilir. Fransızlar da Adana'yı iyi bilir. Geçmişte Fransız işgalcilerinin hem kendilerine hem de onların beslediği Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermiştir.Fransızları ve onlarla birlikte hareket eden Ermeni çetelerini bu topraklardan sölküp atan kahramanları rahmetle yad ediyorum. Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu başkaları üzerinde oynuyor. PYD'yi Elysee sarayında ağırlayanları Adana'nın bir mesajı olacaktır. Öyle bir haykırın ki yankısı Paris'ten duyulsun.

    'SEN BİR TERÖRİSTSİN'

    • Ey Netanyahu! Sen işgalcisin. İşgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Sen bir teröristsin. Filistinlilere yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı senin bu yaptıklarından rahatsız.

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    Etiketler:
    Benyamin Netanyahu, Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Gazze, Adana, İsrail, Fransa, Türkiye
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