Erdoğan, Adana'da: Ey Netanyahu, sen bir teröristsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Adana İl Kongresi öncesi dışarıdaki kalabalığa seslendi. Erdoğan'ın hedefinde Türkiye'nin Afrin harekatını eleştiren Fransa ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu vardı. Erdoğan daha sonra Adana İl Kongresi'nde konuşma yaptı.