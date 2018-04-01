Erdoğan, sınır birliklerine askeri kamuflajla seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da sınır hattındaki askerlere kamuflaj kıyafetleriyle seslendi. Erdoğan'ın yanında, askere destek vermek üzere sınır hattına gelen ünlüler de vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da sınır birliklerini ziyaret etmek üzere Antakya'dan ayrıldı. Erdoğan, sınır karakolunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Zeytin Dalı harekatına destek için kente gelen sanatçı ve sporcularla buluştu.

Sınır ziyaretinde 200 kişilik heyet Erdoğan'a eşlik ediyor.

Erdoğan'ın sınır birliklerine hareketinden önce askeri kamuflaj giydiği görüldü.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk sanatçılar sporcular göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayıları gittikçe azalıyor.

Türkiye askeri zaferleriyle, sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla, spordaki başarılarıyla, diplomasideki dik duruşuyla gelişiyor ve ilerliyor. Bugün burada şahit olduğumuz bu manzara bu değişimin en çarpıcı fotoğrafıdır. Bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bugün Türkiye 2013 emniyet yargı darbesi öncesinden, 15 Temmuz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı öncesinden daha güçlüdür.

© AA/ Kayhan Özer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da sınır birliklerini ziyaret etmek üzere Antakya'dan ayrıldı.

'3852 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bugün itibariyle 3852 terörist etkisiz hale getirildi. Milletlerin imtihanı dönemleri vardır. Türk milleti de böle bir imtihan döneminden geçiyor. Allah'a şükür bu imtihanı başarıyla veriyoruz. Türk milleti son örnekleri istiklal harbinde, Çanakkale savaşlarında görülen bir kenetlenme içinde.

'HATTI MÜDAFAA YOKTUR, SATHI MÜDAFAA VARDIR'