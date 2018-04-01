Afrin'de askeri aracın mayına çarpması sonucu 1 sivil personel yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Afrin’de 01 Nisan 2018 tarihinde Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın mayına basması sonucu araçta görevli 1 kahraman sivil personelimiz şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

SAĞLIK BAKANI: UMKE GÖREVLİSİ BURAK TATAR AFRİN'DE ŞEHİT OLDU

Öte yandan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın, Afrin bölgesinde bugün el yapımı bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Yüzlerce sağlık çalışanı gibi Burak kardeşimiz de görev yaptığı Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezinden gönüllü olarak savaş bölgesine gidip kutsal görevi icra ederken Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Şehitlik gibi yüce bir mertebeye nail olan Burak kardeşime Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum."