Saadet Partisi'nden 'Diyarbakır'da barış için toplanalım' çağrısı

Afrin harekatı, ittifak ve erken seçim senaryoları tartışılırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bölgenin sorunlarına yönelik dikkat çeken bir öneri getirdi. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Karamollaoğlu, hükümete Ortadoğu'nun sorunlarının çözümü için bir konferans önerisinde bulundu.
Suriye ile de temasa geçilmesi gerektiği belirtilirken, konferansa hem Şam yönetiminin hem de Afrin harekatının da yürütüldüğü Kuzey Suriye temsilcilerinin davet edilmesi gerektiği dile getirildi. Ancak konferansta temsil edilmesi gerekenin YPG/PYD değil, Kuzey Suriye'deki aşiretler olduğunun altı çizildi.
'IRAK VE İRAN YÖNETİMLERİ DE KONFERANSA ÇAĞRILMALI'
Her ne kadar coğrafyasında yaşayan Kürtlerle arasındaki sorunları kendi içinde çözdüğü kabul edilse de İran yönetiminin de tonferansta bulunması gerektiği ifade edildi.
Bölgede yaşanan sorunların temelinde Kürt sorununun olduğu düşüncesinden hareketle, Diyarbakır konferansında, her 4 ülkede yaşayan Kürtlerin, yönetimlerle yaşadığı bütün problemlerin; anadil sorunundan kültürel haklara kadar, çözümü için istişare edilebileceği ifade edildi.
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