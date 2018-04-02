Saadet Partisi'nden 'Diyarbakır'da barış için toplanalım' çağrısı

Saadet Partisi hem Türkiye, hem de bölgedeki Kürt sorununun çözümü için hükümete Diyarbakır'da 'Barış, İstikrar ve Kardeşlik Kongresi'nin toplanması önerisinde bulundu.

Afrin harekatı, ittifak ve erken seçim senaryoları tartışılırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bölgenin sorunlarına yönelik dikkat çeken bir öneri getirdi. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Karamollaoğlu, hükümete Ortadoğu'nun sorunlarının çözümü için bir konferans önerisinde bulundu.

© AA/ Doğukan Keskinkılıç Karamollaoğlu: Silahlı Kuvvetlerimizin en kısa sürede barışı sağlayıp çekileceğine inanıyoruz

Karamollaoğlu çağrısında, Afrin harekatında gelinen noktanın analizini yaptıktan sonra, "Sınır güvenliği kadar bir önemli konu kardeşlik ikliminin sağlanmasıdır" dedi ve "Diyarbakır'da geniş katılımlı, bölgesel bir konferans organize edilmelidir. ‘Barış, İstikrar ve Kardeşlik' başlığı altında düzenlenecek bu konferansta İslam ülkelerinin meşru yönetimlerinin yanı sıra silaha bulaşmamış her grup temsil edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Suriye ile de temasa geçilmesi gerektiği belirtilirken, konferansa hem Şam yönetiminin hem de Afrin harekatının da yürütüldüğü Kuzey Suriye temsilcilerinin davet edilmesi gerektiği dile getirildi. Ancak konferansta temsil edilmesi gerekenin YPG/PYD değil, Kuzey Suriye'deki aşiretler olduğunun altı çizildi.

'IRAK VE İRAN YÖNETİMLERİ DE KONFERANSA ÇAĞRILMALI'

Saadet Partisi'nin Diyarbakır'da toplanacak konferansa Irak ve İran'ın yönetimlerinin çağrılmasını önerdiği belirtildi. Buna göre hem Irak merkezi yönetiminin hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürt parti yöneticilerinin temsil edilmesinin önemi vurgulandı.

Her ne kadar coğrafyasında yaşayan Kürtlerle arasındaki sorunları kendi içinde çözdüğü kabul edilse de İran yönetiminin de tonferansta bulunması gerektiği ifade edildi.

Bölgede yaşanan sorunların temelinde Kürt sorununun olduğu düşüncesinden hareketle, Diyarbakır konferansında, her 4 ülkede yaşayan Kürtlerin, yönetimlerle yaşadığı bütün problemlerin; anadil sorunundan kültürel haklara kadar, çözümü için istişare edilebileceği ifade edildi.