Hacettepe Teknokent'te FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hacettepe Teknokent ile ilgili soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 25 şüpheliden 18'inin gözaltına alındığı bildirildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerden 20'sinin Ankara'da olduğu ifade edilen açıklamada, 18'inin Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı kaydedildi.
Şüpheliler arasında Hacettepe Teknokent AŞ'nin eski yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.
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