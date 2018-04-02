Kayıt
12:11 02 Nisan 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

    Bahçeli'den İYİ Partililere Türkeş'in kabrine ziyaret yasağı

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 05

    İYİ Parti kongresi için Anadolu'nun birçok bölgesinden Ankara'ya gelen partililerin Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmek istemelerine müsaade edilmedi. Engelleme direktifini Bahçeli'nin verdiği iddia edildi.

    Meral Akşener
    © AA/
    İYİ Parti'nin liderliğine yeniden seçilen Akşener: Korkunun sessizliğini huzurun sessizliği gibi yutturuyorlar
    İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kongresi dün Ankara'da yapıldı. Kongre için Türkiye'nin farklı bölgelerinden Ankara'ya gelen partililerin MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmek istemelerine ise izin verilmedi.

    Yeniçağ'da yer alan habere göre, talimatın bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından verildiği belirtildi. Türkeş'in mezarının girişinin çok sayıda şahıs tarafından kapatıldığı ve önüne araçlar çekildiği kaydedildi.

    Konuyla ilgili Yeniçağ'a konuşan bir partili, "Ben bu davaya yıllarca hizmet ettim, Türkeş'in yanında siyaset yaptım, yaşı oğlumdan küçük gençler içeriye girmeme müsaade etmiyor. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    İYİ Parti kongresinde oy zarfından Erdoğan ve Bahçeli'nin adı çıktı: 'Akkurdun nefesini her zaman hissedeceksiniz'
    İYİ Partili Ok: Bahçeli bizi tehdit ediyor
    İYİ Parti: Bahçeli'nin zehirli dili şaşırtıcı değil
    Bahçeli'den İYİ Parti açıklaması: Sonu siyasi mezarlık
    Etiketler:
    Yeniçağ gazetesi, İYİ Parti, MHP, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    ArmHiTec-2018 fuarı
    Ermenistan'da ArmHiTec 2018 Uluslararası Silah ve Savunma Teknolojileri Fuarı
    Karikatür
    Fransa: Kürtlere destek garantisi verdik, Menbiç'e asker gönderilecek
    İnfografik
    Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve buna karşı atılan adımlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam